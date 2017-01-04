قانونية رئيس الاتحاد

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-01-04 21:51

قدمت صناديق الاقتراع المهندس عادل عزت رئيساً (مؤقتاً) للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ـ طالما حصل عزت على أغلبية الأصوات فهو (مؤقتاً) بات الرئيس (الفائز) بنتائج التصويت لكنه ليس كذلك بشكل (رسمي).

ـ لست بمتخصص في مجال القانون وقلت ذات يوم إنني من خلال فهمي للوائح اتحاد كرة القدم فإن لجنة الانتخابات بأكملها ليست شرعية لكنها أكملت عملها ولا أعلم هل هي بالفعل قانونية أم غير ذلك؟

ـ تمت الانتخابات وصوت أعضاء الجمعية العمومية ونال المهندس عادل عزت (أغلبية) كاسحة من خلال عد الأصوات وأعلن ذلك (رسمياً) الدكتور خالد بانصر الذي ما زلت أشكك بقانونية لجنته.

ـ اليوم نتعامل مع المهندس عادل عزت على أنه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بل إنه زار الاتحاد وتسلم المهمة من رئيس الاتحاد المنتهية فترته.

ـ في تصوري أن المهندس عادل عزت (تسرع) في زيارة الاتحاد وتسلم المهمة وقلت (وما زلت أكرر) إن تسلم عادل عزت لمهام رئاسة الاتحاد (على الأقل من وجهة نظري) يعد غير قانوني لأن إجراءات الانتخابات لم تنته بشكل رسمي...لذلك قلت في مطلع المقالة إن عادل عزت فاز(مؤقتاً) بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم.

ـ مازلنا في فترة الطعون، ومن حق أي مرشح تقديم طعن (يقال إن خالد المعمر طعن بنتائج الانتخابات)، وبالتالي كان من المفترض أن يتم الإعلان عن حصول المهندس عادل عزت على أغلبية الأصوات (وهو ما حصل)، لكن أيضاً يتم الإعلان أن النتيجة (معلقة) لحين انتهاء فترة الطعون ليكون الإعلان الرسمي عن هوية رئيس اتحاد الكرة.

ـ تصوروا لو أن لجنة الطعون قبلت طعن أحد المرشحين وتقرر إعادة الانتخابات ولم يكسب المهندس عادل عزت عند إعادة التصويت.

ـ أقول: افترضوا لو حدث ذلك فما هو موقف الذين تسرعوا ودفعوا عادل عزت لزيارة الاتحاد وتسلم مهام عمله؟

ـ بل إنني أعتبر أنه من غير المنطقي ولا القانوني أن يطلع عادل عزت على أسرار اتحاد كرة القدم وهو الذي لم يصبح (رسمياً) رئيساً لاتحاد الكرة على اعتبار أن فترة الطعون ما زالت قائمة.

ـ إلا إذا كانت لجنة الطعون (شكلية) والقرار انتهى والمهندس عادل عزت هو الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم.

ـ لا أذهب مع هذه الفكرة لأن لجنة الطعون سجلت موقفاً إيجابياً في المراحل الأولية للانتخابات، عندما قبلت طعن بن معمر والدكتور أبوعظمة وأعادتهما لسباق الانتخابات من جديد بعد أن كانت لجنة الانتخابات قد استبعدتهما.

ـ أتمنى ألا يفهم أحد حديثي وكأنني ضد المهندس عادل عزت....أنا حرصت طيلة الفترة الماضية على عدم الحديث عن أي مرشح، واعتذرت عن حضور أكثر من دعوة لبرنامج انتخابي كي أكون على مسافة واحدة من الجميع.

ـ طالما حصل عادل عزت على (أغلبية) الأصوات فأنا أول المهنئين له بل أول المصفقين لمفهوم الانتخابات والديمقراطية.

ـ ما أعنيه في هذه المقالة هو أنه علينا أن نتقيد (قدر المستطاع) بتطبيق اللوائح والأنظمة، وبالتالي لا يجب أن يعلن (رسمياً) عن هوية رئيس الاتحاد إلا بعد انتهاء فترة الطعون لأن كل شيء ممكن حدوثه.

ـ لذلك يجب أن تتولى أمانة اتحاد الكرة في المجلس المنتهية فترته إدارة شؤون الاتحاد لحين انتهاء فترة الطعون والإعلان (الرسمي) عن شخصية رئيس الاتحاد الذي يجب أن يتسلم المهمة.