(تركة ثقيلة)

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-01-08 21:50

عادت ذات الأسماء القديمة لبعض لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الانتخابية الثانية، ودخلت كوادر جديدة ننظر لها بعين العافية، لعل أبرزها الحكم الدولي مرعي العواجي الذي اعتزل للتو وتقلد زمام أهم المفاصل والمتمثل بلجنة الحكام، التي لم تجد القبول من غالبية الأندية المتنافسة خلال السنوات الماضية، وتحديداً خلال فترة اتحاد عيد.

ـ متصدر دوري الكبار الهلال أعلن مؤخراً أنه سيستعين بطاقم تحكيم أجنبي في جميع مواجهاته المقبلة في منافسات دوري هذا العام، وهناك فرق أخرى أيضاً ستسير على ذات المنوال، والقرارات جاءت بعد الإشكالات العريضة التي خلفتها اللجنة السابقة، وتحديداً في المنعطف الأخير، ولاشك أن تنحية المحلي بتلك الطريقة ليس في مصلحة اللجنة في ثوبها الجديد.

ـ الرئيس الجديد عواجي سيكون أمام حزمة عمل كبيرة في سبيل إعادة الثقة للصافرة المحلية، وهذا لن يأتي إلا بتضافر عدة جهود لإنقاذ الحكم المحلي من المغبة التي يعيشها، وإعادته لقيادة المباريات الحساسة متى ما أثبت حضوره على أرض الواقع، وابن اللعبة مرعي يعرف كل التفاصيل داخل دهاليز اللجنة، وربما يكون أكثر إدراكاً لتواري الحكم المحلي لمؤشرات غير مقبولة.

ـ أجزم أن الأمور واضحة، وإذا ما عملت اللجنة الحالية بجد لكبح جماح ما يثبط نهوضها فإنها ستصل لدرجة من القبول، الذي لن يأتي في يوم وليلة، لأن التركة القديمة خلفت سلبيات خلال سنوات، وبذات الوقت كان لها نجاحات يتعين المحافظة عليها.

نقاط حرة

ـ إيقاف الفرج آخر وداعية للمهنا مع الهلاليين.

ـ منصب نائب الرئيس في جميع الأندية يظل هامشياً، وبالتالي فإن استقالة العمراني يفترض ألا تعطى أكبر من حجمها، لأن هناك أكثر من شخصية سبقته في هذا المكان وترجلت.

ـ خبر انتقال العويس للأهلي أشبه بالهجمة المرتدة، لتحويل مسار الرأي العام عن مشاكل بعض الأندية.

ـ رئيس الهلال يفترض أن يستفيد من تجربة السماسرة الذين أحضروا الأجانب الثلاثة خلال الفترة الماضية.

ـ وجود عبدالغني في نهائي كأس ولي العهد تتويج لتاريخه العريض.

ـ الوجوه الواعدة التي ضمها مدرب الهلال الأرجنتيني دياز لمعسكر الفريق بداية الإحلال للأسماء التي أصبحت تمثل إشكالية للفريق.

ـ الزوري إصابته غريبة وبرنامجه العلاجي أغرب وتأخر عودته للملاعب محيرة.

ـ القادسية طرف في طلاسم رحيل أنجوس من الفيصلي وإشكالية عودة إلتون الفتح.

ـ تعادل الاتحاد مع الخليج وانهالت أسهم النقد على الرئيس المنقذ باعشن من الاتجاه المعاكس.

ــ توسع دائرة المنافسة في أجواء الطائرة سيصنع أكثر من هلال وأهلي.

ـ تجاهل الشريط الإخباري للقناة السعودية الرياضية مع المكتسبات الزرقاء يتواصل وكان آخرها الرباعية في مرمى الاتحاد على الصعيد الأولمبي.

ـ المعمر في الانتخبات الأولى قارع بثوب البلطان، وفي الثانية على أنغام الماضي.

آخر الكلام

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها.