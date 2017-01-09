رسالة من الشارع إلى عادل عزت

بقلم: عبدالعزيز الشرقي | Mon, 2017-01-09 22:14

الأخ المجتهد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أبعث إليك رسالة من الشارع الرياضي عسى أن تفهمها وتنفذها، أخبر فيها سعادتكم بأن الرئيس الذي قبلك أحمد عيد جاء للكرسي الذي تجلس عليه اليوم بتاريخه الرياضي الكبير وبوعود وخطط لم ينفذ أكثرها وخرج من الاتحاد غير مأسوف عليه وشوه تاريخه السابق وأوصل اللعبة إلى مستوى متدنٍ وأوصل الأندية إلى الشحاتة على لعبة كرة القدم.

ـ وأنت أيها الدكتور المخطط المالي والإداري جئت بثقة الأكثرية وبوعود وعهود لو طبقت نصفها لقلنا لك (شكراً) ولكن الحذر كل الحذر أن تخذلنا فليس هناك وقت آخر ولا وقت كافٍ لاستحمالك أربع سنوات بلا تقدم أو إنجاز، فكرة القدم السعودية تحتضر ومريضة وتعبانة ومرهقة والأمل فيك ومن معك بعد الله كبير فلا تخذلنا ويأخذك التفكير في الكرسي أكبر من التفكير في اللعبة ولا تخذلنا وتذهب للإعلام وتتركنا.

ـ السلبيات عندك كبيرة وكثيرة وأنت لها من تحكيم لا يثق فيه أحد إلى لجنة انضباط كالت بمكيالين إلى سفريات وسياحة بالمجان في الاتحاد السابق إلى زحمة مشالح (بشوت) بدون صنع ولا فائدة.

ـ تكفى يا دكتور أعطي للأمر الأهمية القصوى فليس لدينا لا وقت ولا صحة تستحمل سقطات أخرى.

(كلام للي يفهموه)

ـ لا يشك اثنان في أن الإدارة الأحدية الحالية برئاسة الذهبي سعود الحربي قدمت مجهودات كبيرة على مدار سبع سنوات ولكن المشكلة الكبرى التي تواجه الكيان بعد رحيل الإدارة الأحدية الحالية من القادم الجديد كرئيس وإدارة؛ لأن المغريات كبيرة بتواجد المقر النموذجي والاستثمار والإعلام والكشخة واختيار الرئيس الجديد يجب أن يختار بعناية وتحت أنظار رئيس هيئة الرياضة والشباب ومكتب الهيئة بالمدينة، فالأمر في غاية الأهمية حتى يأتي للكرسي الكبير لسيد أندية منطقة المدينة المنورة الرجل الكفء له.

ـ نادي الذهب بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة لم يمض على تأسيسه غير عامين والفريق تحت قيادة رئيسه الذهبي خالد العبري قدم مستويات وبدايات أكثر من رائعة وانتزع سبع بطولات للمنطقة من أندية سبقته في التأسيس بعشرات السنين.

وقفة

تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل.. لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى