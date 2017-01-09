الاستثمار الرياضي في الجاليات

بقلم: مساعد العبدلي | Mon, 2017-01-09 22:15

يعد فريق غلطة سراي التركي واحداً من الأندية الشهيرة ذائعة الصيت في أوروبا، إلى جانب أنه يتمتع بشعبية جارفة في تركيا.

ـ وعندما استضاف الاتفاق البارحة الفريق التركي لم يكن ليستضيفه (فقط) لما ذكرته في الفقرة السابقة إنما ذهب الاتفاقيون إلى ما هو أبعد من ذلك وهو الاستثمار الرياضي.

ـ لقاء البارحة خطوة استثمارية إيجابية للغاية أقدمت عليها إدارة الاتفاق، وأتوقع أن المباراة ساهمت في ضخ مبالغ مالية كبيرة في الخزينة الاتفاقية.

ـ لا أريد أن أدخل في جدلية مع الأشقاء الأتراك حول أيهما أكثر شعبية فريق غلطة سراي أم فنار بخشة، فلدينا من الجدل في وسطنا الكروي السعودي ما يكفينا.

ـ الذي لاشك حوله أن فريق غلطة سراي يتمتع بشعبية جارفة، وحرصت إدارة الاتفاق على استضافته من أجل استثمار فترة توقف الدوري.

ـ هناك جانب استثماري كبير وراء المباراة، وهو أن الجالية التركية باتت كبيرة العدد في كل المدن السعودية، وحضور فريق بحجم غلطة سراي سيدفع بالأشقاء الأتراك لحضور المباراة بل ربما قد وصل بعضهم من خارج مدينة الدمام، وهذا كفيل بأن يمثل دخلاً كبير للخزانة الاتفاقية.

ـ اللقاء أيضاً يمثل نشاطاً ترفيهياً وسياحياً للأتراك المقيمين في المنطقة الشرقية وهذا وجه آخر للمباراة.

ـ لعلني أعود للوراء قرابة 30 عاماً عندما كانت الأندية (نادي النصر كان أنشطها في هذا النشاط) تستضيف دورات كروية للجاليات المقيمة.

ـ كان المقيمون في المملكة يشكلون فرقاً كروية ويلتقون في دورة كروية تشهد التنافس الشريف إلى جانب أنها توطد العلاقة بينهم كمواطنين مقيمين على أرض المملكة بل وبينهم وبين المملكة التي تستضيفهم بكل رحابة صدر.

ـ كانت تلك الدورات تشهد حضوراً جماهيرياً وتدر على خزينة النصر مبالغ مجزية تساعد في ذلك الوقت في دعم النادي... نشاط أشبه بالاستثمار الرياضي لكنه على طريقة (الهواة).

ـ اليوم تطورت الأمور كثيراً وبدأنا نتحدث عن الاستثمار الرياضي (المحترف)، وأطرح هنا مقترحاً يتمثل في الاستفادة من الجاليات المقيمة على أرض المملكة في تفعيل الاستثمار الرياضي.

ـ لدينا ملايين الأجانب يمثلون عشرات الجنسيات المختلفة ويبحثون عن أماكن يمارسون فيها أنشطتهم الرياضية، ولعل الأندية بإمكانها أن تكون هذا المكان الآمن والمنظم.

ـ تنظيم دورات كروية (في مختلف الألعاب) للجاليات الأجنبية داخل مقرات الأندية من خلال رعاة تجاريين.

ـ هذه الدورات توطد علاقات هذه الجاليات مع بعضها كما ترسخ حبها لهذه الأرض، وأخيراً هذه الدورات تمثل دخلاً مالياً لخزائن الأندية.

ـ استثمار آخر لهذه الجاليات (إلى جانب أنه يمثل نشاطاً ترفيهياً لهم) يتمثل في استضافة أندية شهيرة من تلك الدول لتلعب على الأرض السعودية.

ـ تأتي أشهر الأندية الهندية وكذلك اليمنية والسيرلانكية والبنجلادشية لمواجهة أندية سعودية في الرياض وجدة (مثلما هو غلطة سراي حل ضيفاً البارحة على الاتفاق)...بل حتى تواجه فرقاً في دوري الدرجة الأولى.

ـ استثمروا (رياضياً) في الجاليات إلى جانب أنكم توفرون لهم نشاطاً ترفيهياً يبعدهم عن هموم العمل ويشجعهم للعودة لأعمالهم أكثر حماساً وحيوية ورغبة في الإنتاج.

ـ قبل 3 عقود كنا نستقطب أندية ومنتخبات شهيرة على مستوى العالم (من أجل الاحتكاك) وندفع لهم مبالغ طائلة جداً.

ـ أما اليوم، فقد آن الأوان أن نستقطب مثل هذه الأندية والمنتخبات (لنجني) من وراء حضورها الأموال من خلال استثمار رياضي.