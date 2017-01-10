لا تخسروا أصحاب الخبرات

بقلم: خالد بن عبدالله النويصر | Tue, 2017-01-10 19:53

بدأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت وأعضاء مجلس إدارته العمل بكل حيوية ونشاط من خلال الاجتماعات المتتالية وترتيب الأولويات والمهم والأهم وكان من أبرزها معرفة ديون الأندية والتزاماتها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك تجنباً لعقوبات قادمة على أنديتنا والبحث عن حلول قبل أن تقع الفأس في الرأس.

ـ وهذه الخطوة الإيجابية تعتبر مؤشراً جيداً لرئيس الاتحاد الجديد الذي التقى برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بنفسه وتمت مناقشة العديد من الأمور التي تخص مستقبل كرة القدم السعودية وبداية تكوين علاقة طيبة مع أعلى سلطة لكرة القدم في العالم "فيفا".

ـ توزيع مهام أعضاء مجلس الإدارة من الأسبوع الأول لبداية عمل الاتحاد الجديد يؤكد حرص واهتمام د. عادل عزت على عدم توقف العمل والاستمرار لتسيير جميع الأمور التي تخص الاتحاد ولجانه بما يخدم مصــالح الأنــدية، خاصـة أننـا ما زلنا في وسط غمار دوري جميل للمحترفين.

ـ الجميع يطالب الاتحاد الجديد (إعلام ـ جماهيرـ نقاد) بتلافي أخطاء وسلبيات الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق وهذا الأمر طبيعي في جميع مجالات الحياة ولكن الذي أطالب به من خلال هذا المنبر الإعلامي هو الاستفادة من الإيجابيات التي كانت في الاتحاد السابق من عمل أو خبرات.

ـ استمرار رئيسي لجنتي المسابقات والاحتراف د. خالد المقرن ود. عبدالله البرقان خطوة رائعة وموفقة وتصب في مصلحة الاتحاد الجديد ولكن ما نطالب به أيضاً هو استمرار اللواء خالد الزيد ضمن منظومة العمل الإداري للفئات السنية لمعرفته بكافة خفايا الأمور التي تخص هذه الفئة العمرية المهمة لمستقبل كرة القدم السعودية.

ـ والكل يعرف العمل والنتائج الإيجابية التي تحققت لمنتخبات الشباب والناشئين والبراعم ودعم المدربين الوطنيين وأبرزهم مدرب منتخب الشباب الكابتن سعد الشهري ومدرب منتخب الناشئين الكابتن خالد العطوى بالإضافة إلى إعطائه الفرصة للعديد من المدربين السعوديين للمشاركة في الدورات التدريبية على المستوى القاري والمحلي.

ـ العمل الناجح خاصة في الفئات السنية يجب ألا يتوقف وليس تقليلاً من قيمة وخبرة الأخ حمد الصنيع ولكن بالإمكان الاستفادة من خالد الزيد كمساعد للمشرف على الفئات السنية حمد الصنيع لكيلا نخسر عمل أربع سنوات ماضية بسبب تغييرات إدارية، فالعمل الجيد لا بد أن يستمر ويتواصل لكيلا نكرر أخطاء الماضي ونخسر نجوماً ومدربين وطنيين أمامهم مستقبل رائع.

نقاط رياضية

ـ التغيير وضخ دماء جديدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوة جيدة وموفقة بإذن الله ولا بد أن نكون متفائلين بهذه الوجوه الشابة التي ستكون لها بصمة رائعة لتطور وتقدم كرة القدم السعودية.

ـ بيان مجالس جماهير الشباب الموجه للرئيس الفخري للنادي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز يعبر عن كل ما بداخل كل جماهير الليث لإنقاذ الفريق الشبابي وإعادة بريقه كما كان سابقاً وعدم التفريط في النجوم وصرف رواتب ومستحقات اللاعبين والعاملين في النادي وإقفال باب الشكاوى الخارجية لكيلا يتعرض النادي إلى مزيد من العقوبات لهذا نقول شكراً من القلب لكل رؤساء مجالس نادي الشباب في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.