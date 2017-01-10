الخصائص النفسية لممارسي كرة القدم

بقلم: عبدالله الفهري | Tue, 2017-01-10 19:53

قبل أن نتناول تفصيلات الخصائص النفسية، التي يحتاج إليها لاعبو كرة القدم، لابد من معرفة أن علماء علم النفس الرياضي يؤكدون أن ممارسة الرياضة تؤثر بدرجة أكبر من أي نوع من أنواع النشاط في تطوير الصفات الإرادية للشخصية، وقد أثبتت ذلك نتائج دراسات كثيرة في هذا الموضوع، منها دراسة "كوبر Cooper"، التي أشارت إلى تميز الرياضي عن غيره بصفات منها الاجتماعية، وحب السيطرة، والتكيف الاجتماعي، والثقة بالنفس، والميل للتنافس.

ومن المفيد ذكره هنا، هو أن هناك فروقات في الشخصية، ليس بين الرياضي وغيره وحسب، إنما بين الرياضيين أنفسهم، حسب النشاط الرياضي الممارس، حيث نجد أن لكل رياضي خصائص نفسية يتميز بها تبعاً لطبيعة الأداء الذي يؤديه ضمن لعبته الرياضية، فمنها ما يتطلب الشجاعة والجرأة كالغطس والجمباز مثلاً، وأخرى تتطلب سرعة رد الفعل مثل العدو والسباحة، وثالثة تتطلب القدرة على التعاون مع الآخرين كالألعاب الجماعية مثلاً.

ومما سبق ندرك أن لأي رياضة شروطاً ومتطلبات، فيما يخص بناء وتكوين الشخصية، وفي لعبة كرة القدم كما جاء في دراسات "أوجيلفيOgilvy" فإن من الخصائص الشخصية المهمة للاعبين هي فضلاً عن الصحة النفسية، يكون الميل نحو الانبساطية "الاجتماعية"، وصلابة العود "قوة الشكيمة"، والثقة بالنفس، والقدرة العالية على تحمل الضغوط والشدائد، وحب السيطرة والحاجة إلى الانتماء إلى الآخرين والانضباط والتنظيم والطموح وغيرها.

ونرى أن من أهم الصفات النفسية التي لابد أن يتمتع بها لاعبو كرة القدم هي الآتي:

1ـ الإرادة والمثابرة وقوة العزيمة.

2ـ التصميم والكفاح من أجل الفوز.

3ـ الشجاعة والقدرة على الحسم.

4ـ الثقة بالنفس.

5ـ الطاعة والاحترام.

6ـ الإيثار.

7ـ الإبداع.

8ـ الذكاء.

خارج النفس الرياضية

كلنا لك يا جبران

لا حديث يعلو على صوت البطل الشجاع جبران عواجي، هذا الرجل الذي قدم أجمل صور التضحيات للوطن.

في الوطن أكثر من جبران، منهم من لم تضبطه الكاميرا، ومنهم من ينتظر الفرصة ليظهر لنا موقفاً يحفظه التاريخ، ويفخر به الوطن.

ليتك على الحد الجنوبي تشوفين

في كل يوم هناك مية عواجي

اللي هنا فعله تشوفه ملايين

واللي هناك الفعل دونه عجاجي

"منقول"