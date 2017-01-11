المعسكرات الشتوية

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-01-11 20:50

سأظل أدافع عن رأيي حتى يأتي من يقنعني حيال إقامة المنتخب السعودي (وكذلك الأندية) لمعسكرات إعدادية قصيرة في دول الخليج الشقيقة خلال فترة التوقف الشتوية.

ـ أفهم أن تقام هذه المعسكرات الإعدادية (صيفاً) في أوروبا بسبب حرارة الأجواء (محلياً) لكن هذا المبرر يزول (شتاءً).

ـ المعسكرات الخليجية المقامة هذا الأسبوع كان بالإمكان إقامتها داخل الحدود.

ـ هدر مالي غير مبرر يمارسه اتحاد الكرة (السابق) واستمر عليه (الجديد) وكذلك الأندية من خلال مثل هذه المعسكرات.

ـ الغريب أن اتحاد الكرة وكذلك الأندية يشتكون من عدم توافر المال بينما يذهبون إلى معسكرات خارجية مهما كلفت الخزائن.

ـ المؤسف جداً أن أنديتنا ما زالت (تتحسس) من مواجهة بعضها ودياً (داخل الحدود) وتقبل (خارجياً وتحديداً خليجياً) بمواجهة فرق أقل مستوى.

ـ أنتقل إلى مباراة المنتخب أمام سلوفينيا (لعب دون المحترفين خارج سلوفينيا) وأجدد إعجابي بإصرار الهولندي مارفيك على الاستمرار على التشكيل الأساسي للمنتخب وهو أمر افتقدناه مع كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الأخضر.

ـ في كل تجمع للمنتخب ومع كل مباراة تجريبية يبدأ مارفيك بالتشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المقبلة ثم يبدأ بإحلال البدلاء وفق نظرته الفنية التي (أيضاً) قد يطبقها خلال المباريات الرسمية.

ـ إضافة جديدة للسيد مارفيك تستحق الإشارة والإشادة وهو استعانته بالوجوه الشابة وهي رسالة واضحة من المدرب الهولندي بأن أبواب المنتخب مفتوحة لمن يتألق خاصة من الوجوه الواعدة وكأنه سيبدأ (تدريجياً) عملية الإحلال في تشكيل المنتخب.

ـ أختتم الحديث عن المنتخب (بتجديد) المطالبة بضرورة أن يحضر مارفيك للأراضي السعودية ويتابع الدوري عن قرب فمثلما استدعى الثنائي الشاب (الدوسري والنجعي) سيجد مارفيك (عندما يتابع الدوري من الملاعب) العديد من الأسماء التي تستحق أن ترتدي شعار المنتخب.

ـ وطالما أن الحديث يتعلق بالوجوه الواعدة فأتمنى ألا يكون ما يثار حول مشكلة (مالية) بين مدرب منتخب الشباب سعد الشهري ومجلس اتحاد الكرة صحيحاً؟.

ـ الأنباء تقول إن المجلس الجديد (يتردد) حيال صرف المكافآت المالية التي وعد بها المجلس المنتهية فترته للاعبي منتخب الشباب المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم والتي تبلغ 125 ألف ريال لكل لاعب.

ـ إنني أتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً وأن يبادر المجلس الجديد بصرف المكافآت ولعل ذلك أول اختبار حقيقي للمجلس الجديد حيال توفير الأموال مثلما وعد رئيس المجلس في برنامجه الانتخابي بمنح الأندية مبالغ مالية ضخمة.

ـ امنحوا لاعبي منتخب الشباب حقوقهم إذا كانوا بالفعل قد وعدوا بها ولم يستلموها.

ـ أيضاً أقول طالما الحديث يتعلق باتحاد كرة القدم فأتمنى أن (يحالف) التوفيق لجنة الاحتراف في قضية البرازيلي إلتون بعد أن (جانبها) في قضية سعيد المولد.

ـ خسرت الملاعب السعودية سعيد المولد لسنتين بسبب (سوء) إدارة لجنة الاحتراف لملف قضيته وفي النهاية عاد ولعب للنادي الأهلي!.

ـ نريد بالفعل أن تكون إدارة لجنة الاحتراف لملف إلتون وفقاً للوائح وأنظمة واضحة وليس (فقط) من أجل (انتصار) شخصي لرئيس اللجنة أو اللجنة بأكملها.

ـ في النهاية سيقف اتحاد كرة القدم الدولي (FIFA) بصف اللاعب (أياً كان ذلك اللاعب)؛ لأن الاتحاد الدولي يضع مصلحة اللاعب (أولاً).

ـ أجدد القول إنني لا يعنيني أي قميص سيرتدي إلتون.. المهم أن ينتصر (الحق) وتحضر اللوائح والأنظمة وتبتعد (الشخصنة).

ـ أيام معدودة وتعود المنافسات ونريدها أن تبقى نزيهة (داخل) الملعب وكذلك الحال نفسه (خارجه).