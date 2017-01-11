هواة يشوهون دوري المحترفين!!

بقلم: | Wed, 2017-01-11 20:51

لوي عنق القانون والتحايل على اللوائح أمر مقلق يهدد مستقبل كرة القدم في السعودي.

أصبحت موضة كل نادٍ يهرب من تعويض نادي اللاعب السابق، لا يسجله محترفًا ويحوله إلى لاعب هاوٍ!!.

لا يعقل ما يحدث.. أصبح دوري المحترفين يسكنه الهواة بدفع مبالغ مالية من تحت الطاولة، بطريقة تشوه المشهد الرياضي. يوماً بعد يوم يتناقص عدد المحترفين ويصبح لاعبون مهمون في خارطة الدوري السعودي والمنتخب هواةً.

نفس الكأس الذي شربه الأهلي من الهلال بانتقال أسامة هوساوي شربه الاتحاد بانتقال عبدالفتاح عسيري للأهلي!!.

كل نادٍ يتحايل على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربية السعودية، بعدم دفع ١٢ مليونًا تعويضاً لنادي اللاعب السابق، تغير المسمى من محترف إلى هاوٍ يكون بالمجان مقابل الانتظار ٣٠ يوماً لا أكثر!!.

لا يبقى إلا أن أقول:

الأزمة المالية التي تعيشها الأندية السعودية ساهمت في التحايل على اللوائح، واللجوء إلى هذا الحل الذي يشوه دوري المحترفين.

ربيع سفياني يُسجّل في نادي الاتحاد لاعبًا هاويًا، ولن يكون اللاعب الأخير، هذا العبث يحتاج إلى تدخل سريع من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدراسة اللوائح وحمايتها من التلاعب؛ حتى لا يصبح دورينا للمحترفين لا يحتضن أي لاعب محترف!!.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل سوف يصبح دوري جميل للمحترفين بدون لاعبين محترفين؟!.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.