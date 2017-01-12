عربي عنيزة.. العراقة التي عادت

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-01-12 20:13

غالبا ما تعود الأندية العريقة إلى سابق مجدها وحضورها، من خلال تحقيق بطوله أو إنجاز رياضي أو العودة إلى تصنيف متقدم.. لكن (النادي العربي بعنيزة) وهو المصنف (في المرحلة الحاليّة) ضمن (أندية الدرجة الثالثة) أو ما تسمى (بأندية الظل) وعددها (120 ناديا) من بين 170 ناديا في المملكة.. عاد النادي العربي بعنيزة لحضوره ووهجه حين انتقل بمشروع أو لنقل بمبادرة عجزت عن تحقيقها (أندية الشمس) الـ50 ناديا.

المبادرة (العرباوية) التي رعاها وتشرف بحضورها أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.. وبحضور الأمير فهد بن جلوي مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

كانت المبادرة هي تنظيم (منتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول) التي امتدت لثلاثة أيام، تحدث فيها خبراء متخصصون في الاستثمار الرياضي عن أندية الظل، سعوديون وإماراتيون ومصريون وجزائريون وأردنيون.. تحدثوا في اقتصاديات المعرفة.. والتخصيص.. والجوانب الاستثمارية في (أندية الظل) ومصادر الدخل والتسويق والنتائج والمخرجات.

والحديث عن الشراكات بين قطاع التعليم والأندية الرياضية، ومنها (تحديدا) الجهة المستهدفة في هذا المشروع وهي (أندية الظل) الـ120 كجزء من برنامج (التحول الوطني)، من خلال مبادرات غير ربحية في الخدمات التربوية والرياضية.. ومذكرات التفاهم التي تستهدف (أندية الظل)، والدور التكاملي في استثمار المرافق الرياضية في الأندية والمدارس، والدور المتبادل بين (أندية الظل) والمؤسسات التعليمية ومنها (الجامعية) و(مؤسسات التعليم العالي)، لتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين بيئة العمل داخل (أندية الظل)، ودعمها والنهوض بها إلى جوانب تتعلق بتوعية الجماهير وتنويرها من خلال منصات توعوية وإرشادية تستهدف أيضا سلوك الجماهير.

وصولا إلى بيئة رياضية جاذبة ومحفزة للمستثمر في شريحة (أندية الظل)، وربطها بمنظومة العمل الرياضي الفعّال.. وعدم الخلط بين (التسويق) و(المبيعات).. وهذا أيضا يتطلب (كفاءات تسويقية) في الرياضة المدرسية.. وفرق الأحياء.

لعل الأجمل في هذا المنتدى الرياضي لأندية الظل.. هي (فكرة) المنتدى..وانتقاء المتحدثين من خبراء التسويق والاستثمار بعنايه فائقة، وحسن الاستعداد والتنظيم. وإذا كانت هناك (أندية في الظل) كالنادي العربي بعنيزة فهناك (رجال في الشمس) من رجال عنيزة وشباب النادي العربي من الجيل الجديد، الذين استطاعوا أن يعيدوا لأذهاننا ولذاكرة القصيم الرياضية رجالاً ورؤساءً وأبطالاً ونجوماً سطعت في النادي العربي بعنيزة، كأبناء الوهيب يوسف وعبدالله وأبناء المنصور خالد وعادل.. وفهد الوهيبي وحماد الشبل ويحيى الصانع وسويلم العقاء.

ورؤساء العربي بدءاً بالمؤسس سليمان البادي مرورا بالنعيم والمحيميد والهطلاني والزعاقي والمنيع والتركي والسناني والمنصور والمساعد والوهيبي والصبيعي والمرزوق وانتهاءً بأديب الخويطر (الرئيس الحالي).. إنه (النادي العربي بعنيزة) صاحب الـ 55 سنة من تأسيسه.. وصاحب المبادرات والحضور والقيمة الرياضية والتاريخية.

العربي الذي قال عنه عشاقه بأن حروفه ليست ساكنة.. بل هي حروف يشع منها الضياء.. العربي بنبض قلوب كل محبيه وعشاقه.. محمد المرعول.. حمّاد الشبل.. عبدالرحمن الحامد.. حمد الحميميدي.. صالح الطاسان.. مساعد السناني.. صالح المخيمر.. صالح السويلم.