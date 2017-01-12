عزت.. إن كنت ناسي.. أفكرك!!

بقلم: إبراهيم بكري | Thu, 2017-01-12 20:13

أندية الدرجة الأولى لسان حالها اليوم يردد لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، أغنية الفنانة هدى سلطان:

(إن كنت ناسي.. أفكرك..

يا ما كان غرامي.. بيسهرك..

وكان بعادي.. بيحيرك.. بيحيرك .. بيحيرك

وإن كنت ناسي .. أفكرك..).

أثناء الانتخابات كان عادل عزت مغرماً بأصوات أندية الدرجة الأولى، حينها كان لسانه (ينقط عسل) وهو يقول لهم:

الشركات جاهزة لتوقيع عقود رعاية أندية الدرجة الأولى!!

قال لهم أثناء الترشح:

أنا أتعهد وملتزم بعقود الرعاية!!.

فاز عادل عزت بالانتخابات وانشغل بتشكيل اللجان وحزم حقائبه وسافر خارج الوطن إلى اجتماع الفيفا، ولم يعد إلى من ينتظره بشوق أندية الدرجة الأولى من طائرة إلى أخرى، ليستقر في أبوظبي لزيارة معسكر المنتخب الأول لكرة القدم.

الملفات كثيرة التى أشغلت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت في أيامه الأولى، وهو يجلس على الكرسي الساخن بالقضايا الشائكة؛ فكانت أولها مكافآت منتخب الشباب المتأهل لنهائيات كأس العالم التى يطالب بها أصحاب المنجز، ولم يلتزم بها الاتحاد السابق!!

لا يبقى إلا أن أقول:

الأندية الفقيرة بدوري الدرجة الأولى ما زالت تنتظر التزام عادل عزت بالعهد، وكل يوم يمر تزداد معاناتهم، خاصة أنه أثناء الانتخابات عيشهم في أحلام وردية، كل ما أخشاه أن يزيد صبر الأندية ويرددون المقطع الثاني من نفس الأغنية:

(بدلت ودك ليه .. ليه بالأسية

وكنت قبلَ بتخاف عليه

أعيش معاك في غرامي

وأرضى المقدر

بين فرحتي وأوهامي

واحلم .. وافكر

يا ما كان غرامي بيسهرك

وكان بعادي بيحيرك

وإن كنت ناسي .. أفكرك)

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

متى يلتزم عادل عزت بالعهد ويوقع عقود رعاية دوري أندية الأولى؟؟!!

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.