صفقات الشتاء.. هل تقلب الموازين؟

بقلم: حمد الراشد | Fri, 2017-01-13 22:48

لم تكن فترة التوقف الحالية لقطار دوري جميل هادئة باردة كأجواء جدة هذه الأيام بل كانت نارا تستعر.. صفقات.. انتقالات.. جهود جبارة.. اجتماعات مستمرة.. سفر وترحال.. كلها علامات وإشارات تعكس نظرة الفرق المنافسة على اللقب.. وإعدادها للمرحلة المقبلة والحاسمة.. فقد اقترب القطار من مراحل الحسم.. لا مجال للتفريط بأية نقطة.. من يتعثر عند استئناف المواجهات بالتعادل أو الخسارة سيجد نفسه تدريجيا يبتعد عن دائرة الصراع.. مع توالي الإخفاقات سيرفع الراية البيضاء ويستسلم لمصيره.. كل هذا يدركه الفرسان الأربعة، وهذا يفسر لك ما حدث في فترة التوقف من جهود جبارة لتدعيم الصفوف.. وأحسب أن الأهلي أكبر الرابحين في سوق الانتقالات الشتوية.. بترميمه خط الظهر ومعالجة العمق الدفاعي بصفقتي سعيد المولد وسعد الأمير.. المولد سينهي مشكلة ضعف الجهة اليمنى وإحياء فاعليتها الهجومية لتحقيق التوازن المطلوب مع جبهة شيفو والمؤشر.. وهكذا سيكون جروس قادرا على تنويع مصادر هجماته وصناعة اللعب لتميز سعيد المولد بأداء واجباته الهجومية باقتدار.. سعد الأمير سيغلق الطرق المؤدية إلى عمق دفاعات الأهلي.. ويشكل ستارا دفاعيا صلبا في الثلث الأخير.. صفقات الأهلي مميزة أتوقع أن تعطي زخما فنيا مؤثرا في المرحلة المقبلة.. على الجانب الآخر، الاتحاد عزز صفوفه بربيع سفياني.. لتعزيز قدرات الوسط الهجومية، وقد تكون هناك صفقات أخرى قادمة في الطريق قبل إغلاق التسجيل.. الهلال عين على أمان وعين على العويس.. وكلاهما في حال إتمام عملية الانتقال والضم إضافة فنية كبيرة للزعيم وإن كانت التكاليف باهظة تقترب من 50 مليوناً.. "أمان" سيعطي قوة دفع هائلة للوسط على صعيد الصناعة والبناء.. وعويس سيضع حدا لمشكلة الحراسة.. فالمعيوف لازال النقطة الأضعف في الكتيبة الزرقاء. النصر لم يحرك ساكنا.. الشباب مقيد اليدين ممنوع من الصرف.. المحصلة النهائية الأهلي والهلال إذا ما تمت كل الصفقات المعلنة أكبر الرابحين قبل استئناف الجولات المقبلة الحاسمة.. ولا يعني هذا أنهما الأقرب للظفر باللقب.. فالاتحاد والنصر يملكان كل الحظوظ والفرص في مقارعتهما حتى النهاية.. بغض النظر عن صفقات الشتاء ووجهة المعسكرات.

اتحاد عزت

من الأيام الأولى لجلوس عادل عزت على كرسي اتحاد الكرة الساخن اثبت الرجل احترامه للوقت.. فكل دقيقة تمر لها ثمن.. شعاره العمل أولا وعاشرا.. لا مجال للسواليف والمؤتمرات.. من الوهلة الأولى أصدر عدة قرارات أهمها السماح للأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي في ثماني جولات في الموسم بدلا من خمس، تفهما منه لمشاكل الأندية المنافسة ومعاناتها مع الحكم المحلي.. واختيار العواجي لقيادة سفينة التحكيم خلفا للمثير المهنا.. وما تبع ذلك من زيارات تصب في نهر دعم الأندية السعودية في قضاياها الدولية.. وتكليف الرجل العملي الناجح ياسر المسحل بمتابعة هذا الملف الشائك والساخن.. اتحاد عزت يسير في الاتجاه الصحيح.. وإن كانت لجنة المسابقات ارتكبت خطأ جسيما بتأجيلها لقاء الهلال والفيصلي بدعوى الاختبارات.. في الوقت الذي ألزمت الأندية الأخرى باللعب.. بقيت لجنة الحكام برئيسها الجديد مرعي العواجي.. وماذا ستقدم عند استئناف الدوري؟ هل سنشاهد تكرار الأخطاء الكوارثية لبعض الحكام أم صورة جديدة مشرفة للصافرة المحلية.. العادلة الحاسمة النزيهة.. ياخبر بفلوس.. بكرة ببلاش.