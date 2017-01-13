لن نجامل عادل

بقلم: د. حافظ المدلج | Fri, 2017-01-13 22:49

يتسلح الدكتور عادل عزت بالعلم والمعرفة في مجال التسويق والاستثمار الرياضي من خلال خبرة نشطة في هذا المجال حين كان المهندس المشرف على عقد رعاية شركة عبداللطيف جميل للدوري السعودي الممتاز، ولكنه يتعامل للمرة الأولى مع لجان اتحاد كرة القدم كرئيس يمثلنا أمام الاتحادات الخليجية والآسيوية والدولية التي لا تعرفه ولا يعرفها، ولذلك وجب علينا مصارحته والوقوف معه قلباً وقالباً لنشد من أزره ليتمكن من تحقيق مصلحة الكرة السعودية.

كان قراراً حكيماً أن يسمي الرئيس أربعة أعضاء (مديرين تنفيذيين) ضمن قائمة تضمن تناغم العمل، وقد وفّق الدكتور عادل باختيار فريقه من تخصصات مختلفة ومناطق متنوّعة تعطي الجزء الأكبر من منظومة عمل الاتحاد، كما كان محظوظاً حين حافظ له الصندوق على مقعدي رئيسي لجنتي المسابقات والاحتراف لأن الدكتورين المقرن والبرقان قدما عملاً مميزاً فترة الاتحاد السابق، ونتمنى أن يستمر العطاء في السنوات القادمة بعيداً عن المجاملة.

غني عن القول أن الإعلام الرياضي يزداد قوة ووسائله تتنوّع باستمرار زادت معه المساحة وتزايد الإعلاميون، فكان لزاماً على رئيس الاتحاد الاستعداد لمواجهة الطوفان الذي لا تصمد أمامه إلا السفن القوية المتسلحة بأفضل البحّارة وأمهرهم، ولذلك أتمنى من الدكتور عادل أن يوزع المهام بشكل متوازن بين أعضاء فريقه الذي سيبحر معه في رحلة محفوفة بالمخاطر والعواصف والأمواج العاتية، فالمؤمل من رئيس الاتحاد أن يركز على رسم الاستراتيجيات التي ستكفل لأنديتنا المزيد من الموارد المالية بحكم خبرته التسويقية التي لن نجامله فيها.

معرفتي البسيطة بالرئيس الجديد تمنحني الثقة بتقبله للرأي الآخر والاستفادة من النقد البناء، ولذلك أثق بقدرته على تمييز الأطروحات الإعلامية التي ستركز خلال السنوات القادمة على عمل الاتحاد الذي بدأ البعض بتسميته "اتحاد عزت"، وتوزيع المهام بشكل نموذجي وتنظيم الظهور الإعلامي بطريقة مثالية سيغيّر من نظرة المتابعين لعمل الاتحاد، فبدلاً من ربطه بشخص الرئيس سيكون الحديث عن منظومة عمل متكاملة تعمل تحت مجهر الرقيب الذي لن يجامل الاتحاد كما "لن نجامل عادل".

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ولن نجامل "عادل البطي" أيضاً لأننا نحبه ونثق بخبرته وشخصيته ونأمل أن يضبط عمل الاتحاد بشكل يواكب المرحلة المقبلة التي قد يكون عنوانها "التخصيص"، ولذلك نأمل أن يعالج مشكلة "المركزية" بالاستعانة بأمينين عامين مساعدين أحدهما للشؤون المالية والإدارية والآخر للشؤون الرياضية بغض النظر عن المسميات، وأتمنى أن يستفاد من الناجحين بالاتحاد السابق أمثال أحمد العقيل ونعيم البكر وغيرهما من الكفاءات ليكتمل عمل الأمانة التي تدير الاتحاد، وعلى منصات الصراحة نلتقي.