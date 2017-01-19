الاتحاد الآسيوي يعلق الجرس للنصر والأهلي بعقوبة الحرمان الكورية

بقلم: إبراهيم بكري | Thu, 2017-01-19 21:34

(أعلنت الهيئة المستقلة المكلفة بإصدار القرارات الخاصة بأحقية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأول الأربعاء، أن فريق تشونبوك الكوري الجنوبي حامل لقب دوري الأبطال لن يسمح له بالدفاع عن لقبه في موسم 2017م، لتورطه بشكل غير مباشر في أنشطة تهدف للترتيب أو التأثير على نتائج مباريات بالدوري المحلي.‬

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع الاتحاد الآسيوي "اعتبرت الهيئة أن هذا التورط خلال موسمي 2013 و2014 م يتعارض مع المادة 11.8 من معايير المشاركة في بطولات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة ما بين 2017 و2020م ).‬

في الأيام الماضية حذرت هنا المسؤولين في الرياضة السعودية من شبهات التلاعب بالنتائج في دوري جميل للمحترفين، وكتبت على التوالي المقالين:

سحب بطولات النصر والأهلي المشبوهة .

تهبيط النصر وسحب البطولة بطريقة يوفنتوس.

المادة 24 في لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم "التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية" الفقرة 75ـ2 نصها:

(في حالة قيام لاعب أو مسؤول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية بموجب الفقرة 75ـ1، يعاقب النادي الذي ينتمي إليه ذلك اللاعب أو المسؤول بغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال، ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة أو التنزيل لدرجة أقل أو حسم النقاط أو سحب الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية).

و قد طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق لكشف شبهات التلاعب بالنتائج في الدوري المحلي، لتورط الإدارتين النصراوية والأهلاوية بخرق القانون، ودفع مبالغ للأندية بطريقة غير قانونية بحجة طلب حكام جانب بدون علم الجهة المسؤولة، ولا أحد يعلم المبالغ المدفوعة، واعتراف رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أن ما فعلته الإدارة النصراوية أمر غير قانوني، يجعلنا ندرك خطورة هذا التصرف في التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية، ودوره السلبي على النزاهة وعدم تكافؤ الفرص بصورة مشبوهة.

لم يتعامل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع قضايا ديون الأندية بجدية، وتدخل فيفا وعاقب نادي الاتحاد بخصم ثلاث نقاط، الأمر نفسه يتكرر اليوم مع الاتحاد الجديد حول المماطلة بتشكيل لجنة للتحقيق في بطولات النصر والأهلي المشبوهة، كل ما أخشاه بل أتوقعه أن الاتحادي الآسيوي سوف يتدخل في أي وقت للتأكد من نزاهة المنافسة في دوري جميل للمحترفين، حينها سوف تصدر عقوبات صارمة على جميع الأندية المشبوهة بتحقيق بطولات بطريقة غير شرعية.

لا يبقى إلا أن أقول:

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في يناير 2016م بتوقيع اتفاقية جديدة لتمديد الشراكة مع سبورت رادار، من أجل تعزيز جهود مكافحة التلاعب في نتائج المباريات في قارة آسيا، ليؤكد الاتحاد الآسيوي مكانته كواحد من أكثر المنظمات الرياضية التزاما بهذا الأمر في العالم.

تتضمن الاتفاقية الجديدة أكثر من 4500 مباراة كل عام في كافة أرجاء قارة آسيا، من خلال نظام مراقبة آسيوي خاص تم تطويره لهذا الغرض.

وتتضمن المباريات التي سيتم تغطيتها جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأهم بطولات دوري المحترفين في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وكذلك سيتم عبر هذا النظام متابعة البطولات القارية والإقليمية البارزة.

كما عاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق تشونبوك الكوري الجنوبي في ظل مراقبة دوري بطولات المحترفين المحلية، سوف يدرس كل الشبهات في دوري جميل للمحترفين في السنوات الأخيرة، التي بسببها حقق ناديا النصر والأهلي بطولات مشبوهة بالتأثير على نزاهة المنافسة بطريقة غير قانونية وبشكل غير مباشر.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب النصر والأهلي في البطولات المشبوهة؟.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.