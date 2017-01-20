الاتحاد على كف إفريقيا

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-01-20 22:33

بالرغم من السنوات التي قضتها الأندية السعودية في الاحتراف واستقطاب اللاعبين العرب والأجانب من كل بقاع الأرض إلا أنها لاتزال هذه الأندية والقائمون عليها يقعون في نفس الأخطاء.. وربما هناك ثمة مبررات لهذه الأندية للأسف دائما نسمعها منهم... وفي كل عام... بعد أن شبع الجمهور الرياضي منها ولعل أهمها قلة الفلوس أو ضيق الوقت أو متطلبات المرحلة التي تعمل بها إدارة النادي الحالية ....وذلك فيما يخص التعاقد مع اللاعبين الأجانب ... وحسب ما يظهره لنا جدول مباريات كأس أمم أفريقيا والمقامة الآن في دولة الغابون فإن نادي الاتحاد سيكون موقفه محرجا جدا وذلك إذا ما تأهلت منتخبات تونس ومصر لدور ربع النهائي في البطولة، وإن كنت أشك في تأهل مصر عطفا على مستوى الفراعنة في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب مالي... ولكن كما نعرف أن بطولة الأمم الأفريقية لاتزال في انطلاقتها.. وهى في طور... الإحماء... وسيكون ثمة كلام آخر في الأيام المقبلة للإخوان المصريين.. على عكس منتخب تونس الذي عاد لوضعه الطبيعي بالرغم من خسارته الأولى أمام منتخب السنغال إلا أن أبناء قرطاج ظهروا بمستوى مشرف وأداء جماعي ونتيجة مستحقة أمام منتخب الجزائر وانتصروا بهدفين لهدف... ولعل ضرر نادي الاتحاد ظهر قبل الجولات المقبلة وكان ذلك أمام فريق الخليج الذي تعادل نادي الاتحاد معه بهدف لكلا الفريقين وظهر.... الإتي .... يومها ـ بدون وجود اللاعبين أحمد العكايشي ومحمود كهرباـ سهل المراس وممكن لفريق في الترتيب 13 في سلم الدوري السعودي أن يتجرأ عليه ويسجل ويهدد مرماه، إذ ظهر الاتحاد كفريق هامشي بدليل غياب الأهداف وصناعتها...... على عكس الأهلي الذي لم نشعر بأن ثمة غياباً للمدافع محمد عبدالشافي لوجود البديل وربما موقع شيفو كمدافع، ساعد في عدم شعور الأهلاوية بغيابه.... عموما فإن تأهل المنتخبين تونس ومصر سيوقع الاتحاد في موقف محرج وتحت كف عفريت البطولة الإفريقية ونتائجها وبالأخص في مباراته أمام الشباب، وكذلك إذا ما تأهل المنتخبان للدور الأعلى... وبالتالي هل تم حساب هذه التواريخ ومواعيد كأس أمم إفريقيا وجدول مباريات الدوري السعودي قبل التعاقد مع اللاعبين أم أن الموضوع هو التعاقد بأقصى سرعة مع لاعبين من أي منتخب في العالم... وأخشى أن يردد الاتحاد وغيره من الأندية في ظل مثل هذه.. التعاقدات.. راحت فلوسك يا صابر .