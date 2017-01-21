هجمة مرتدة. هارد لك.. (لكم.. لنا.. لهم)!

بقلم: وحيد بغدادي | Sat, 2017-01-21 21:04

بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أسابيع.. عادت الحياة للملاعب الخضراء وتم ركل المستديرة من جديد.. والتي لم يكذب فعلاً من قال إنها ماكرة!! بدأت منافسات الجولة الــ(32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي كان الجميع يتوقع بلقاءات محتملة وساخنة في ربع النهائي بين النصر والهلال وبين الاتحاد والأهلي في نصف النهائي.. إلا أن الكرة أبت إلا أن تعطي من يعطيها فقط.. من يحترمها ويمنحها حقها من الاحترام فقط هو من سيستمتع ويسعد بالانتصارات ولا مجال للتراخي والاستسلام.

البعض أطلق على فوز العدالة على الباطن الصاعد حديثاً للأضواء ولأول مرة بالمفاجأة.. وإذا بالقيصومة يباغت الهلال ويتقدم عليه وحتى الدقيقة 70 من الشوط الثاني ولكن الخبرة تغلبت في النهاية لتنتهي النتيجة 2ـ1 بعد أن كانت المفاجأة قريبة من الحدوث.. ليفعلها عريس الطائف نادي (وج) ويتغلب على كتيبة سامي ويخرج الشباب في مفاجأة مدوية بعد أن دخل الجابر بالاحتياطي مريحاً الأساسيين للقاء الأهلي دورياً.. وإذا بالطائي يعود ليكرس نظيره (صائد الكبار) ويستغل ظروف غياب 7 لاعبين أساسيين وحارس احتياطي ومشاركة الحارس الثالث ليسقط العميد بالقاضية ويفجر المشاكل داخل أسوار الاتحاد والتي كان البعض ينتظر هذا الخروج بفارغ الصبر ليؤجج فتيل الخلافات والصراعات وملفات تصفية الحسابات من جديد..كما تخطى الأهلي والتعاون كلاً من الشعلة والنجوم وبصعوبة بالغة رغم اكتمال صفوف الفريقين، ولا أعلم ماذا حدث للنصر والفتح حتى لحظات كتابة هذا المقال.

ولكن يبدو أن هذه البطولة ستكون هي الأكثر غرابة وستحمل معها العديد من المفاجآت في الأيام القادمة ومعها سنسمع كلمة (Hard Luck) كثيراً.. والتي دائماً ما تستوقفني هذه العبارة بعد كل مباراة حيث يخطئ الكثيرون في استخدامها لاعبين وإداريين، بل وحتى بعض الإعلاميين ومقدمي البرامج فنجدهم يقولون: (هارد لك، هارد لكم، هارد لنا أو هارد لهم).

وللتصحيح فإن معنى كلمة (Hard Luck) هارد لك باللغة الإنجليزية (حظ سيئ أو حظ صعب) حيث إن (Hard) تعني (صعب أو سيئ) فيما تعني (Luck) (حظ).. وهي ما تعني بعد الخسارة.. لقد واجهتم حظاً سيئاً وعاثراً في المباراة وهي غالباً ما تستخدم كنوع من عبارات المواساة في مواقف التعثر أو الخسارة أو أي مواقف الحظ السيئ ومعناها في المضمون.

لقد بذلت أقصى ما لديك ولكنك واجهت حظاً سيئاً وعاثراً هذا اليوم وقف أمام تحقيق أي نتيجة إيجابية أو أدنى نجاح يذكر.. فيما أصبحنا نستخدم عبارة (هارد لك) ونستبدل كلمة (Luck) وتعني الحظ بــ(لكم ـ لنا ـ لهم) فأصبح المعنى صعب لنا أو سيئ لنا ـ لكم ـ لهم.. وكأنها نوع من الدعاء غير المحمود.. وهذا نتيجة الثقافة التي بدأت تتغير باستخدام بعض المرادفات الأجنبية وتحويلها إلى مصطلحات عربية حتى لو تغير المعنى والمضمون لتلك العبارات بدون علمنا.

والمضحك أننا نستمر في هذا الاستخدام الخاطئ متباهين بأننا نتقن الحديث بعدة لغات حتى أصبح البعض مجرد أضحوكة وهو لا يدري.. وأضعنا لغتنا العربية وجمالياتها، بل تطاولنا أيضاً ليصل العبث حتى على لغات أخرى.