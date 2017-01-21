المسؤولية.. مجلس أم لجنة؟

بقلم: مساعد العبدلي | Sat, 2017-01-21 21:05

رغم أنني تحفظت على تشكيل لجنة (مؤقتة) من قبل مجلس اتحاد الكرة لدراسة قرار لجنة الاحتراف، حيال قضية المحترف البرازيلي إلتون خوزيه، إلا أنني أشكر مجلس الاتحاد على الالتزام بالموعد وكذلك على الشفافية.

ـ أعني بالموعد أن اللجنة (المؤقتة) التزمت وأنهت عملها كما هو محدد لها (خلال أسبوع من تشكيلها)، وهو أمر نادر الحدوث، إذ تعودنا في مجتمعنا الكروي وهيئاتنا الرياضية أن ما يستحق المناقشة خلال أيام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة يستغرق أشهراً تصل أحياناً لمجموع أصابع اليدين وربما أكثر.

ـ أما موضوع الشفافية فأعني به البيان الذي صدر عن مجلس إدارة الاتحاد بعد انتهاء عمل اللجنة (المؤقتة)، والذي (ألزم) لجنة الاحتراف بأن تتحمل (المسؤولية الكاملة محلياً وخارجياً)، وأن تصدر قرارها خلال 24 ساعة من صدور البيان.

ـ شفافية في التعامل مع الوسط الكروي يستحق مجلس اتحاد الكرة الشكر عليها.

ـ لكنني بصراحة لم (أقتنع) عندما شدد بيان اتحاد الكرة على أن تتحمل لجنة الاحتراف (وحدها) مسؤولية تبعات القرار.

ـ الاتحاد يتشكل من لجان وتتوزع المسؤوليات، من خلال الحقوق والواجبات (داخل) المجلس، لكنها لا تنفصل (خارجه).

ـ بمعنى لو حدث خطأ من أي لجان الاتحاد بأمر يتعلق بشؤون (محلية)؛ فإن عقوبة اللجنة ستكون داخل أروقة الاتحاد حتى لو وصل الأمر بإعفاء رئيس اللجنة أو العضو المتسبب في الخطأ (أو كليهما) من مهامه.. هذا أمر طبيعي أن يعاقب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المخطئ.

ـ لكن ماذا إذا حدث الخطأ من لجنة بأمر يتعلق بشأن خارجي كلاعب محترف أجنبي؟

ـ الأمر هنا بات يتعلق بمنظمات وهيئات دولية لا تعترف بالتعامل مع لجنة (داخل) اتحاد محلي، بل تتعامل مع مجلس الاتحاد نفسه.

ـ أي لو أن الهيئة أو المنظمة (الدولية) ستعاقب بشأن قضية دولية، فإنها ستتخذ عقوبة بحق الاتحاد المحلي وليس اللجنة الفرعية، وهنا مربط الفرس الذي دفعني لانتقاد مجلس إدارة اتحاد الكرة حيال لجنة الاحتراف.

ـ يجب أن يعلن مجلس اتحاد الكرة أنه سيتحمل المسؤولية (خارجياً) مثلما هو يتحمل المسؤولية للجنة الاحتراف (داخلياً)، لا أن يتخلى عنها ويحملها المسؤولية الخارجية.

ـ بل إنه في حقيقة الأمر (لم يتخل عنها)، بل ربما ارتكب خطأ أكبر فداحة، وهو أنه منحها صلاحيات اتخاذ قرار قد يتسبب للاتحاد بأكمله بالعقوبة الخارجية، وهذا أمر لم يكن يجب أن يحدث من قبل المجلس.

ـ أكرر القول بأن المسؤولية (جماعية)، ولا يجب أن يتخلى المجلس عن أي من لجانه؛ لأن المنطق يقول إن المسؤول هو (المجلس) وليس (اللجنة).

ـ وطالما الحديث يتعلق باتحاد الكرة وبشؤون احترافية؛ فأطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة التجاوب مع بيان إدارة نادي الشباب حيال حارس المرمى محمد العويس.

ـ تؤكد إدارة الشباب أن نادياً سعودياً فاوض العويس خلال معسكر المنتخب، وهنا إما أن تثبت إدارة الشباب ذلك ويعاقب مجلس اتحاد الكرة النادي المفاوض، أو يكون الاتهام غير صحيح وهنا لا بد من معاقبة نادي الشباب.

ـ نتحدث عن قضية أمام مجلس اتحاد الكرة (لا ثالث لها).. إما ناد (فاوض) تجب معاقبته.. أو آخر (اتهم) يستحق العقوبة.

ـ على مجلس اتحاد الكرة (الجديد) أن يكشف عن قوة شخصيته (مبكراً).

ـ أخيراً وفي شأن احترافي أتمنى أن تعيد لجنة الاحتراف النظر في البند الذي يمنع اللاعب الهاوي من مشاركة ناديه إلا بعد انقضاء 30 يوماً من مشاركته ناديه السابق، (كما حدث لربيع السفياني ومنعه من مشاركة الاتحاد أمام الطائي).

ـ لا أرى ما يمنع من مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد طالما انتهت علاقته (رسمياً وقانونياً) بناديه السابق.