عرس (القصيم) .. الكبير

بقلم: وحيد بغدادي | Wed, 2017-01-25 21:18

بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع.. بعد أن توقف دوري جميل منذ 3 يناير.. لتعود الحياة للملاعب الخضراء ويتم الركض خلف المستديرة من جديد، وبحدوث مفاجآت دور الــ(32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وخروج الاتحاد والشباب.. بدأت الفرص في المنافسة على البطولات تتقلص، إلا أن الحظوظ لازالت قائمة أمام الهلال والأهلي والنصر على المنافسة على جميع الألقاب وحتى الرمق الأخير، فيما لم يتبق للاتحاد سوى مسابقة الدوري، وإن كانت الحظوظ صعبة بعد خصم الثلاث نقاط وعدم وجود أي رد من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي FIFA حتى الآن..فيما يعتبر موسم الشباب قد انتهى بعد خروجه من جميع المسابقات، وبات موسماً للنسيان لم يسبق لليث أن يغادر مبكراً بهذا الشكل من جميع المسابقات.

تنطلق اليوم وغداً وبعد غد مباريات الجولة الـ(16) من دوري جميل بعدة لقاءات مهمة وساخنة، أبرزها لقاء الأهلي والشباب الذي سيكون حافلاً ومثيراً جداً على خلفيات قضية مفاوضات الحارس القضية (محمد العويس) وقصة غيابه وأنباء توقيع انتقاله للأهلي.. وما صاحب ذلك من صخب واسع عبر وسائل الإعلام بين إعلام وجماهير الناديين، وكذلك الاتهامات المتبادلة من الفريقين بخلاف التنافس المعهود بينهما.. الأمر الذي سيلقي بظلاله على مجريات اللقاء.

وما بين هذا وهذاك.. سيلتقي الاتحاد الجريح الذي يعاني من غياب أهم العناصر الأجنبية (عكايشي وكهربا)، وغيابات بالجملة بسبب الإصابات.. أهمها مولد الفرح فهد ومصدر الاطمئنان عساف القرني، في لقاء قد يكون القشة التي تقصم ظهر العميد فيما لو خسر (ديربي أيام زمان) أمام نظيره الوحدة..

ويسعى فرسان مكة دوماً للتألق أمام الاتحاد.. نظراً لما يمثله اللقاء من أهمية تاريخية للفريقين، كما أن جمهور الفريق الأحمر لن يقبل باستمرار الفريق في مؤخرة الترتيب بالمركز الـ12 والاستمرار كثيراً تحت ضغط خطر الهبوط لدوري المظاليم من جديد.

فيما يحل متصدر الدوري (الهلال) ضيفاً والمنتشي بالتأهل لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الوحدة ليكون ضيفاً ثقيلاً على فارس الدهناء الاتفاق في مباراة حماسية قد يتألق فيها النواخذة لمصالحة جماهيرهم أمام الزعيم .. ومن جدة ومكة والدمام تتجه الأنظار إلى "عرس (القصيم).. الكبير"، حيث يلتقي في بريدة اليوم الرائد والتعاون في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين .. ولأول مرة تتشابه ظروف الفريقين في المستوى والترتيب، حيث يحتل التعاون المركز السابع بـ(18) نقطة والرائد (الثامن) بـ(16) نقطة بعد أن تألق الفريقان في دور الـ(32) وتأهلا لدور الـ(16) بمسابقة الكأس.

التقى الفريقان في دوري المحترفين منذ عام (2007) في (15) لقاءً، فاز التعاون في (5) لقاءات وحمل لقاء فبراير 2015 أكبر نتيجة بفوز سكري القصيم 3ـ1، فيما التقى الفريقان في 31 يناير في لقاء (وحيد) انتهى بأكبر نتيجة تعادل بين الفريقين 2ـ2 عام 2013، وفاز الرائد في (5) لقاءات وتعادل الفريقان في (5)، ويأتي هذا اللقاء لفك الارتباط بين الفريقين في عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة .

فهل تتحقق الأمنيات ويكون هذا اللقاء عرساً حقيقياً للقصيم (بالمستوى والنتيجة).. الجميع يترقب لقاء أحباب العمر وهم يرددون: (لكن أنت يا عمري غير).. وأين ستتجه بوصلة الفرح ولمن (ستـصفو) الليلة؟.. ختاماً ومع عودة منافسات الدوري.. سأتوقف عن الكتابة لمدة ثلاثة أسابيع بسبب بعض الظروف العملية الخاصة.. سأشتاق لكم وعلى الحب والمودة نلتقي.