الإعلام يا اتحاد الكرة

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-01-25 21:18

نقترب من انقضاء الشهر الأول من عمر مجلس اتحاد الكرة الجديد.

ـ 3 أسابيع كاملة مرت منذ الاجتماع الأول للمجلس.

ـ لا يمكن (بل لا يجب) أن نحكم على عمل أي منشأة في أقل من شهر وعندما ننتقد أو نبدي ملاحظاتنا فإنما نسعى (مبكراً) لتلافي السلبيات خشية تراكمها ومن ثم صعوبة علاجها.

ـ في اجتماعه الأول (في الرابع من يناير) اتخذ مجلس الاتحاد عدداً من القرارات التي قوبلت بارتياح كبير في الوسط الكروي من ضمنها تشكيل لجان وإسناد وتحديد مسؤوليات لأعضاء من المجلس.

ـ إلا أن اللافت للنظر والمثير للاستغراب أن مجلس اتحاد الكرة (تجاهل) في اجتماعه الأول (بل وحتى وقت كتابة هذه المقالة ظهر الأربعاء) تشكيل لجنة إعلامية وتحديد شخصية المتحدث الإعلامي.

ـ في تصوري أن تعيين المتحدث الرسمي للاتحاد كان يجب أن يكون أول قرارات المجلس فالمتحدث (أياً كانت شخصيته) من المفترض أن يكون قد خرج بعد نهاية الاجتماع (الأول) متحدثاً للإعلاميين عما دار في الاجتماع وما صدر عنه من قرارات.

ـ لكن شيئاً من هذا لم يحدث حتى اللحظة وهنا لا يمكن أن نلوم أي اجتهاد يصدر عن الإعلام فالمجلس (للأسف) لم يقدر الدور الإعلامي بل لم يحدد قناة تواصل بينه وبين الإعلام.

ـ الكثير من القضايا (الكروية) حدثت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وتطلبت وضوحاً إعلامياً لم يحدث فكان الوسط الكروي مسرحاً للاجتهاد والإشاعات بل ربما الأكاذيب التي ستضر بمسيرة الاتحاد مستقبلاً.

ـ الرجل الأول في كل منشأة (في كل دول العالم) بل وعلى كل المستويات هو المتحدث الإعلامي لدرجة أن وزير الإعلام يعد الشخص الأول على صعيد الأهمية بعد القيادة السياسية لأنه صوت الدولة.

ـ الأمر ذاته (يجب) أن يكون داخل مجلس اتحاد كرة القدم لأن المتحدث الرسمي هو الصوت (الرسمي) للمجلس للتواصل مع كل الشرائح الكروية القادر على توضيح الحقائق ومنع الاجتهادات التي قد تكون ضارة في كثير من الأحيان.

ـ لن أقول إن تأخر مجلس اتحاد الكرة في تشكيل اللجنة الإعلامية واختيار المتحدث الرسمي هو من باب (تجاهل) الإعلام وعدم تقدير دوره.

ـ سأتعامل مع الأمر بحسن نية وافترض أن تأخر مجلس اتحاد الكرة في تشكيل اللجنة الإعلامية بل وتحديد هوية المتحدث الرسمي هو إحساس المجلس (بأهمية) هذا المنصب وهذه اللجنة وبالتالي يجب التريث لاختيار الشخص والأشخاص المناسبين لمنصب المتحدث وعضوية اللجنة الإعلامية.

ـ أثق تماماً بأن الوسط الإعلامي الرياضي السعودي يضم العديد من الكفاءات المتميزة المؤهلة لشغل منصب المتحدث الرسمي ورئاسة اللجنة الإعلامية ولا شك أن مجلس اتحاد الكرة هو صاحب القرار في هذا الشأن .

ـ لكن إذا كان ما أثير خلال الأيام الماضية عن ترشيح الزميل العزيز والقدير أحمد الفهيد لهذا المنصب فأعتقد أن هذه أبرز خطوة إيجابية سيتخذها المجلس الجديد منذ انتخابه.

ـ شهادتي في الزميل العزيز الفهيد مجروحة بحكم الزمالة لكن هذا لا يجب أن يمنعني من قول الحق (على الأقل من وجهة نظري).

ـ شخصياً أرى الكثير من الزملاء المؤهلين لكن الزميل أحمد الفهيد هو الأول والأكثر تأهيلاً وكفاءة فهو إلى جانب تفوقه وتألقه المهني يحظى بحب واحترام وتقدير (معظم) شرائح الوسط الرياضي السعودي وهذا بالتأكيد سيساعده كثيراً في مهمته.

ـ أتمنى ألَّا يتأخر مجلس اتحاد الكرة في تحديد شخصية المتحدث الرسمي لما لهذا المنصب من أهمية كبرى.