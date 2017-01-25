(قرصنة أم تفاوض)

بقلم: فهد الروقي | Wed, 2017-01-25 21:18

لا أعتقد ولم أسمع في حياتي ومن خلال متابعتي لكرة القدم منذ أمد بعيد عن طريقة مفاوضات للتعاقد مع اللاعبين كما يحدث في كرة القدم السعودية.

في السابق كانت هناك محاولة من رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي في قصة شهيرة كانت هي السبب الرئيس في إبعاده عن الساحة الرياضية حينما نقل المحترف السيراليوني (كالون) القادم على تأشيرة من نادٍ سعودي آخر وفي يوم التوقيع تم اكتشاف أن اللاعب غادر لجدة منذ ساعات الفجر الأولى حينها كانت القرارات الصارمة، وأوقعت هذه الحادثة الرعب في قلوب الكثير من مسؤولي الأندية، فالمزايدة للاستفادة أو التخريب يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمراء.

قبل عامين تكررت الحادثة، فبعد اتفاق إدارتي الرائد والهلال على انتقال اللاعب عبدالعزيز الجبرين، وبعد موافقة اللاعب بعد تنفيذ كامل شروطه تم توقيع العقد بين الناديين وبقي توقيع اللاعب، وكانت المفاجأة المدوية أنه أغلق كل وسائل التواصل معه وعند البحث عنه في مسكنه وجدوا أنه غادر من (الدريشة) بصحبة رجال غرباء وتوجه للعاصمة في سيارة فارهة وبقي هناك أياماً عديدة حتى ظهر عبر برنامج إذاعي وأعلن أنه يرغب في الانتقال إلى النصر وأن الإدارة الصفراء قد فاوضته وزادت على المبالغ التي كان سيتحصل عليها من الهلال، كل هذا وعقده ساري المفعول ولم تتم مفاوضة إدارة ناديه، ورغم وضوح الحالة جاءت القرارات التأديبية على غرار (لا عاد تعودها يا شاطر).

الآن يتكرر السيناريو نفسه تقريباً، فالحارس الشبابي شارف عقده على النهاية واليوم تحديداً يدخل الفترة الحرة التي تجيز له الانتقال إلى أي نادٍ دون موافقة ناديه، وكان من المنتظر بعد عودة اللاعب قبل عشرة أيام من معسكر المنتخب أن يبدأ مزاداً علنياً وصاحب العرض الأكبر سيظفر بالحارس الدولي، لكن الصدمة جاءت في إغلاقه لهواتفه وهو ما أجبر إدارة الشباب على إصدار بيان تتهم فيه إدارة نادٍ ما (المقصود هنا النادي الأهلي) بمفاوضة اللاعب في معسكر المنتخب وإبعاده حتى يدخل في الفترة الحرة ويتم التوقيع معه بالمجان، واعتقادي الجازم بأن اللوائح لو طبقت فالأهلي سيحرم من التعاقدات لفترة تسجيل أو فترتين واللاعب سيوقف، وكذلك مدير الاحتراف في ناديه الشباب، إلا أنه لم يصدر حتى الآن سوى عقوبة الإيقاف للطرف الشبابي.

لكن يبقى السؤال الأهم لماذا يتم اللجوء إلى إبعاد اللاعبين ولماذا لا يعاقب كل من يسلك هذا المسلك؟.

الهاء الرابعة

‏مالي بـ ضحك الخباثه ولا الهرج السفيه

‏ماهو بدايم ورا الصوت يرجع لك صدى

‏إن تردى فيني الصاحب اللي طبت فيه

‏قلت عادي، أصلاً الطيب أخير من الردى