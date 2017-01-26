الجبلين والجميعة.. بورصة القلوب

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-01-26 22:27

لم يكن مفاجئاً أبداً.. ولا حتى مستغرباً أن يبادر أبناء والد كل (الجبلاويين) ـ المغفور له بإذن الله ـ علي الجميعة بدعمهم المادي والمعنوي (للجبلين) هذا الأسبوع.. امتداداً لأيادي والدهم البيضاء، رئيس هيئة أعضاء الشرف الذي كان ـ رحمه الله ـ عنواناً للجود والعطاء والسخاء، وهو الذي كانت أياديه البيضاء ممتدة للجبلين العريق طيلة كل السنوات والمراحل الجبلاوية الماضية.. فالوالد علي الجميعة ـ رحمه الله ـ كان الجبلين بالنسبة له رواية عشق أبدية لا تنتهي فصولها.. وظل عبر مراحل طويلة الحائط الصلب والمتين الذي كان الجبلاويون يسندون عليه ظهورهم في الضائقات المالية والصعوبات التي كانت تواجه الجبلين.

ـ ولعل مبادرة أبناء ـ المغفور له بإذن الله ـ علي الجميعة.. تأتي لتؤكد أن (الجبلين.. بورصة قلوب محبيه) المخلصة والصادقة.. وكأن أبناء علي الجمعية بمبادرتهم ودعمهم المادي الأخير للجبلين يؤكدون القول بأنه إذا مات والدهم.. فلن تموت مآثرة ودوره المؤثر ودعمه الدائم والمستمر للجبلين.

ـ بهذا الشعور الصادق استقبل الجبلاويون، وبكثير من الحب والتقدير والاعتزاز رغبة أبناء الوالد علي الجميعة بتفعيل وتنشيط دور والدهم، كما لو كان على قيد الحياة.. بدعمهم المادي والمعنوي.. وهو الأمر الذي لاقى قبولاً رائعاً وجميلاً من قبل كل الجبلاويين.. وبهذا المعنى.. وبهذه المبادرة يتوجب على كل الجبلاويين (الدعاء) للوالد علي الجميعة ولكل القيادات والرموز الجبلاوية التي (كان الجبلين.. وما زال.. وسيظل في قلوبهم).. ولعل في مبادرة الدعم المادي التي قدمها مؤخرا (أبناء علي الجمعية) للجبلين.. ما يحفز بقية الرموز والقيادات الشرفية الداعمة داخل وخارج المنطقة في (مرحلة جبلاوية صعبة) يحتاج فيها (الجبلين) إلى دعم شرفييه ورموزه وقياداته وجماهيره ومحبيه في مبادرات الدعم المادي أو مبادرات (الاستثمار) في الجبلين، وتحديداً في برنامج ومشروع تخصيص الأندية، لإيجاد موارد مادية تعزز من حضور (الجبلين) في مواجهة متطلبات أنشطته وبرامجه وصولاً إلى مراكز متقدمة في المنافسات الرياضية التي تعيد (وهج) الجبلين و(عراقة) الجبلين وتاريخه.

ـ بقي أن أقول: إنه يتوجب أيضا على مجلس إدارة الجبلين الحالي، بقيادة خالد الحليان وزملائه الدعوة لاجتماع موسع يضم كل الفعاليات الجبلاوية، وأعضاء الشرف والقيادات الجبلاوية الداعمة لرسم (خارطة مستقبل الجبلين)، ووضع تصورات المرحلة المقبلة في أعقاب انتهاء مشروع مقر نادي الجبلين الحديث.. والذي سيفتتحه رسمياً رئيس الهيئة العامة للرياضة.. ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تتزامن مع حضور رئيس الهيئة العامة للرياضة لفعاليات وبرامج انطلاق رالي حائل الدولي، وبحث سبل الاستثمار الممكن داخل منشأة الجبلين الجديدة وطرح مذكرات تفاهم وشراكات استثمارية مع هيئات ومؤسسات وشركات وبيوت خبرة من داخل وخارج المنطقة.. تسهم في تطوير الجبلين بكل برامجه ومناشطه وفعالياته.