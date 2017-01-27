كرنفال نهائي ولي العهد

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-01-27 23:14

نجح العميد الكويتي (نادي الكويت) مساء الإثنين قبل الماضي في تحقيق لقب كأس ولي العهد الكويتي بعد أن تغلب على الملكي (القادسية).

ـ الأشقاء الكويتيون حولوا نهائي كأس ولي العهد إلى (كرنفال) استمتع به كل من حضره من على مدرجات استاد جابر الدولي أو شاهده عبر شاشات التلفزيون.

ـ الكثير من الفعاليات سبقت المباراة كان آخرها قبل صافرة البداية بدقائق أوبريتاً غنائياً رائعاً كتب كلماته الشاعر (المبدع) عبداللطيف البناي وصاغه لحناً الملحن (المرهف) أنور عبدالله وصدح به فنانون كويتيون شبان هم مطرف المطرف وشيماء وحمد العماري وأخرجه (المتميز) أحمد الدوغجي.

ـ أوبريت رياضي وطني أضفى مزيداً من النجاح لمهرجان نهائي مسابقة كأس ولي العهد الكويتي وساهم (الأوبريت) في أن يتفاعل الجمهور مع الحدث وقبل ذلك في تحريك المشاعر الداخلية لتفعيل الانتماء الوطني الذي لا أشك بوجوده لدى كل الخليجيين لكننا نحتاج إلى استثمار مثل هذه المناسبات لتفعيله بشكل أكبر.

ـ ما حدث في نهائي كأس ولي العهد الكويتي يدفعني إلى طرح اقتراح استثمار نهائي مسابقة كأس ولي العهد هنا في السعودية والذي سيقام الشهر المقبل ويجمع النصر بالاتحاد من خلال إقامة نشاط ترفيهي وطني.

ـ نهائي مسابقة كأس ولي العهد يعتبر ثاني أهم أكبر (حدث) كروي سعودي بعد نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ويحظى هذا النهائي بمتابعة ليست محلية فقط، بل خليجية وعربية.

ـ أتمنى أن يستثمر مجلس اتحاد كرة القدم الجديد الحدث والمناسبة ويسجل سبقاً من خلال تقديم أوبريت غنائي رياضي وطني يشارك في تقديمه أبرز الفنانين الغنائيين السعوديين كمحمد عبده ورابح صقر وراشد الماجد.

ـ أوبريت قصير (على غرار أوبريت افتتاح مهرجان الجنادرية) لا تتجاوز مدته 20 دقائق يرسم من خلال لوحة وشعر وغناء لحمة الشعب بالقيادة خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني ورفض الإرهاب ومكافحته.

ـ راعي المباراة والحدث هو رجل الأمن الأول الأمير محمد بن نايف وأعتقد أن الفرصة مناسبة جداً لهذا الأوبريت الذي ينشط الولاء والانتماء الوطني ويشكر في الوقت ذاته رجل الأمن الأول على جهوده ومعه كل رجال الأمن الذين يسهرون من أجل أمننا، بل وأمن هذا الوطن الغالي.

ـ أوبريت نتذكر من خلاله من قدموا أنفسهم فداء من أجل أمن الوطن في مكافحة الإرهاب البغيض ويدعم (أي الأوبريت) من ما زالوا يضحون بأنفسهم من أجل تحقيق الأمن وحفظه.

ـ أيضاً أتمنى أن تشهد جنبات الملعب لوحات معبرة تحكي قصة مكافحة السعودية للإرهاب ويتم توزيع ملصقات ومنشورات على الجماهير عن هذه المهمة وأهمية تكاتف المواطن مع رجال الأمن لتحقيق الأمن من خلال مكافحة الإرهاب.

ـ أخيراً أقول يجب أن يرتدي لاعبو الفريقين وهم ينزلون لأرض الملعب قمصاناً تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ـ إنها فرصة سانحة لنقدم خلالها (كرياضيين) أقل ما يجب تقديمه في حرب الوطن ضد الإرهاب، بل وتقدير كل من يقف على رأس هذه الحرب وهو رجل الأمن الأول الأمير محمد بن نايف.

ـ هناك مساحة من الوقت قبل موعد المباراة النهائية، فهل نسعد بهذا الأوبريت؟.