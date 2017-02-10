ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-02-10 21:13

ـ مثلما (أبدع) في الملاعب (على الصعيد الرياضي)، هاهو النجم الكبير ماجد عبدالله يواصل الإبداع، لكنه هذه المرة خارج الملعب (على الصعيد الاجتماعي)، من خلال جهوده المتميزة والحثيثة في جمعية لاعبي كرة القدم الخيرية.

ـ صفقنا لماجد كثيراً عندما كان لاعباً، واليوم نضاعف له ولمجلس الجمعية التصفيق، وندعو رجال الأعمال لدعم هذه الجمعية (الخيرية) كي تحقق أهدافها.

ـ النجوم الكبار يبقون نجوماً في أي مكان وزمان.. هكذا هو ماجد عبدالله.

ـ تأهل الفتح لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا أسعدنا جميعاً، ونتمنى التوفيق لهذا الفريق المتميز الذي يمر حالياً بأصعب مواقفه على صعيد المنافسات المحلية.

ـ الأهم أن يكون التأهل الآسيوي بمثابة الدافع القوي للاعبي الفتح فيما هو قادم من مباريات في دوري جميل لإنقاذ الفريق، وألا يكون (التأهل) بمثابة وسادة ينام عليها الفتحاويون ليجدوا أنفسهم في دوري الدرجة الأولى.

ـ غياب نواف العابد من فترة لأخرى يثير السؤال والاستغراب.. إن كان غيابه بسبب تكرار الإصابة فلا بد من تشخيص جيد وعلاج نهائي.. وإن كان غيابه لأمور غير (طبية) فلا بد من حلها؛ فالعابد قبل أن يكون لاعباً هلالياً فهو لاعب مهم للمنتخب السعودي، ومشاركته المستمرة مطلب ضروري.

ـ وطالما أن الحديث عن المنتخب السعودي؛ فأتمنى أن تحل قضية محمد العويس (عاجلاً)؛ فهو حارس مرمى مهم جداً للمنتخب السعودي.

ـ إذا لم تحل مشكلته سريعاً؛ فأتمنى ألا يتم استدعاؤه لقائمة المنتخب المقبلة؛ لأنه بالتأكيد مشوش الذهن.

ـ الانسيابية الجميلة التي حدثت بين النصر والشباب في انتقال وليد عبدالله، أتمنى أن تتكرر بين الأهلي والشباب في موضوع انتقال العويس.

ـ يقال إن السهر المبالغ فيه كان من أهم أسباب ظهور لاعبين من نادي الاتحاد بمستوى فني متدنٍّ للغاية أمام الأهلي!!.

ـ أتمنى ألا يكون ذلك صحيحاً، ليس لهما فقط، بل لكل لاعب محترف يعي جيداً حقوقه وواجباته.

ـ ماذا تم بشأن مشاركة اللاعب الخليجي كلاعب مواطن؟ أعتقد أن لجنة الاحتراف كانت قد حددت شهر يناير (الماضي) موعداً لإعلان موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من هذا الملف!! لكن ذلك لم يحدث!!.

ـ أتفق مع تمسك لجنة الاحتراف بمنع التعاقد مع حارس مرمى أجنبي؛ لأن لائحة (احتراف اللاعب الأجنبي) تنص على هذا المنع.

ـ لكنني ما زلت أنتظر رد لجنة الاحتراف على سؤالي الذي طرحته قبل عدة أشهر وأكرره اليوم: لو تم بالفعل اعتبار اللاعب الخليجي لاعباً مواطناً، وتم تطبيق لائحة احتراف اللاعب السعودي عليه.. فهل سيكون بإمكان الأندية السعودية التعاقد مع حارس خليجي؟.

ـ اللاعب الخليجي لو تم معاملته وفق (لائحة احتراف اللاعب السعودي) فمن المفترض السماح لأنديتنا بالتعاقد مع حراس مرمى خليجيين؛ لأنها (أي لائحة احتراف اللاعب السعودي) لا تمنع أن يكون حارساً للمرمى.

ـ أنا (ومعي كثيرون) ننتظر إجابة لجنة الاحتراف.

ـ أستفيد كثيراً من الطرح (الفني) لعلي كميخ وفؤاد أنور عبر حضورهما الفضائي.

ـ لكنني في ذات الوقت أحزن أنهما (رغم مخزونهما وخبرتهما الفنية) يكتفيان بالحضور (الفضائي) دون أن نستفيد منهما على الصعيد (التدريبي)!!.

ـ أتمنى التوفيق لعوض خميس فهو لاعب متميز (قد) يشكل إضافة للهلال (وربما) لا يفتقده النصر لوجود أكثر من بديل في مركزه.

ـ مقتنع تماماً أن هذا هو الاحتراف، علينا أن نتقبله ونتعامل معه.. من يريد أن يطلع على رأيي بانتقال عوض خميس عليه أن يعود لمقالتي المنشورة في هذه المساحة بتاريخ 24 يناير تحت عنوان (الجود من الموجود)؛ فما قلته في تلك المقالة مازلت مقتنعاً به، وهو ما حدث في انتقال عوض خميس.