لو كنت.. صاحب قرار!!

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-02-16 20:58

لو كنت صاحب قرار في اتحاد كرة القدم السعودي، لمنعت جلوس رؤساء الأندية (تحديدًا) على مقاعد الاحتياط في المباريات الرسمية.

ـ لو كنت صاحب قرار في الهيئة العامة للرياضة، لأغلقت (مستشفى الطب الرياضي) الذي ليس له من اسمه نصيب، أو تأمينه بالتجهيزات الطبية الحديثة والكوادر الفنية والطبية ذات الكفاءة العالية، وإجراء العمليات داخل المستشفى بحجم القيمة الطبية والفنية المتوفرة في (أكاديمية سباير القطرية)، التي أصبحت وجهة طبية وعلاجية وتأهيلية لعدد كبير جدًّا من نجومنا الرياضيين.

ـ لو كنت صاحب قرار في الهيئة العامة للرياضة، لأعدت صياغة وتفعيل دور (الجمعيات العمومية بالأندية)!!.

ـ لو كنت صاحب قرار في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمنعت وعاقبت الأندية المحترفة التي تعلن تسليم لاعبيها قبل المباريات (رواتبهم الاحترافية الشهرية)، التي هي حق طبيعي واحترافي ونظامي، دون ربط هذا الراتب بمباراة أو استحقاق منافسة.. فهذا التحفيز بتسليم راتب أو راتبين ليس من الاحتراف في شيء على الإطلاق.. يمكن للنادي أن يعد (بمكافأة)، لكن لا يعد براتب احترافي شهري.

ـ لو كنت صاحب قرار بالهيئة العامة للرياضة، لشكلت (فريق عمل) لبحث سبل تطوير (معهد إعداد القادة)، بما ينسجم مع مشروع (التحول الوطني) و(رؤية 2030)، من حيث البرامج وتبني مبادرات جديدة ودورات نوعية وورش عمل ومؤتمرات.

ـ لو كنت صاحب قرار باتحاد كرة القدم السعودي، لفرضت على أندية الدرجتين الثانية والثالثة شرطًا ملزمًا بتعاقد هذه الأندية مع مدربين وطنيين لكرة القدم، ومنع المدربين الأجانب من تدريب هذه الأندية.

ـ لو كنت صاحب صلاحية وقرار في الهيئة العامة للرياضة، لأعدت المسمى بعد التعديل بـ(الهيئة العامة للشباب والرياضة) مثل كل بلدان العالم.

ـ لو كنت صاحب قرار باتحاد كرة القدم السعودي، لقللت من كثرة الشكاوى والمشاكل وقضايا اللاعبين والمدربين، حتى أصبحنا العضو الوحيد في (الفيفا) ومحكمة (الكاس) الأكثر قضايا ومشكلات من بين الدول الأعضاء في (الفيفا)!!.

ـ لو كنت صاحب قرار في الهيئة العامة للرياضة، لأصدرت بيانًا إعلاميًّا، توضح فيه (الهيئة العامة للرياضة) الحالة والوضع العام لملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة حتى الآن.

ـ لو كنت صاحب قرار في اتحاد كرة القدم السعودي، لعينت مندوبين لاتحاد القدم في 14 منطقة إدارية، ليكون ممثلاً أو ضابط اتصال يمثل اتحاد القدم في المنطقة.