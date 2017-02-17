الطريس يكشف دونيس

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-02-17 23:54

لقد ضحكنا هذا الأسبوع على بعض من مدعي المعرفة والإعلام والخبرة والأقدمية.. ولم نضحك نحن فقط، وإنما غالبية مشجعي الأندية الأخرى.. ضحكوا.. وبالتحديد حينما طالب بعض النقاد الهلاليين، بل أصروا على استقطاب الحكام الأجانب.. لمباريات الدوري السعودي.. خاصة بعد أن خسروا أكثر من عشرين بطولة خلال عقود ماضية بسبب الحكام السعوديين.. فلست أعلم هل هؤلاء الزملاء كبروا في السن ونال منهم الزهايمر.. أم أنهم ينظرون إلى الآخرين بأنهم سذج وأغبياء لهذه الدرجة؟! يا هووو.. عيني في عينكم.. وعلى العموم لن أذهب بعيدًا من حيث التاريخ.. وعليكم أن تعودوا إلى طرحهم وما كتبت أيديهم منذ شهر، وبالتحديد في اليوم التالي من القرار الذي اتخذه الأخ عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي الجديد لزيادة عدد طواقم الحكام الأجانب من 5 إلى 8 طواقم.. لقد قالوا حرفيًّا: "عزت من البداية يدفن الحكام المحليين".. وأخرجوا لنا تقارير وآراء.. وبكائيات في الصحف والفضائيات.. وطالبوا خلالها بدعم الحكام السعوديين، وإلا ستكون هناك كارثة.. وسبحان الله، وبمجرد احتساب هدف للنادي الأهلي غير صحيح من الحكم الطريس وإغفال ضربتي جزاء من صالح النادي الأهلي أمام نادي القادسية، جعلوا من الحكم المحلي أسوأ ما في ملاعب الكرة في العالم.. ونسوا ما قاله مدرب فريقهم العام الماضي اليوناني دونيس بأنه يرفض استقطاب الحكام الأجانب.. فهل دونيس كان يقدح من رأسه؟! لقد ذكروني هؤلاء الزملاء بمن يقتل القتيل ويأخذ العزاء فيه.. وليتهم يرجعون إلى كل حكام كرة القدم المحليين ممن ذهبوا إلى نهائيات كأس العالم للكبار والشباب والصالات.. كيف نالوا الشارات الدولية وفي المقابل ماذا فعلوا مع الهلال خلال المباريات التي قادوها؟! وماذا كان مصيرهم من حيث النجاح والمديح والإطراء والاستمرارية.. الخ؟! وكل هذه أسئلة يعرفون إجابتها بالحرف الواحد، ولكن في الحقيقة أنهم للأسف حتى الآن لم يستوعبوا أن هذا الاتحاد المحلي اتحاد منتخب، ويضم شرائح من كل الأندية.. وانتهى زمن السيطرة.. والصوت الواحد المحتكر.. ولعل السؤال الأخير الذي يتناسون الإجابة عنه: لماذا غالبية الأندية تطالب بحكام أجانب أمام ناديهم بالتحديد يا هووو.. اسألوا عقولكم قبل أن تعملوا بأسلوب الزمن الذي مضى والذي انتهى إلى ما لا عودة بمشيئة الله.. ليأتي زمن الحياد والموضوعية والنزاهة والعدالة.