اجتماع اتحاد الكرة

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-02-17 23:54

** مؤتمر صحفي (اقترب كثيراً من النجاح) عقده مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عصر الخميس.

** قرارات (إيجابية) عديدة أفرزها اجتماع المجلس وتم الكشف عنها خلال المؤتمر.

** أبرزها الإعلان عن قيمة العجز المالي الذي كشف عبدالإله مؤمنة أنه بلغ (105) ملايين ريال.

** لكن رئيس الاتحاد عادل عزت (علق) بقوله إن العجز قد يرتفع ليصل إلى (118) مليون ريال، وتمنيت لو أنه ـ أي عادل عزت ـ قد وضح ما هي الـ 13 مليون ريال التي استدركها.

** أتمنى أن يستمر التواصل (الشفاف) مع الوسط الكروي من فترة لأخرى حيال هذا العجز، وماذا تم بشأنه.

** أيضاً ننتظر المزيد من (الشفافية) حيال العقود التي يوقعها الاتحاد مع الرعاة وآخرهم شركة التجزئة الأسبوع الماضي.. لماذا لا يتم كشف (قيمة) و (مدة) العقد؟!.

** تحدث نائب الرئيس ياسر المسحل عن قضايا الأندية السعودية الخارجية، وتمنيت أن يكون أكثر (شفافية) ويكشف ما الأندية؟ وكذلك الأندية التي حُلت بعض قضاياها، وذلك لمنع أي اجتهادات لا تخدم الوسط الكروي السعودي.

** أقدر جهود المسحل وظروفه، وأمتدح حسن تعامله، لكنني (تمنيت) لو أنه (رتب) أموره ولم يحجز على رحلة (حرمت) الكثير من الزملاء الإعلاميين من طرح العديد من الأسئلة عليه.

** أعرف شجاعة المسحل وقدرته على المواجهة، ولا أريد من يقول إنه تعمد المغادرة على رحلة مبكرة منعاً لمواجهة إعلامية.

** موضوع تشكيل رابطة لدوري الدرجة الأولى يعد قراراً إيجابياً من قبل مجلس اتحاد الكرة، لكنني تمنيت لو أن القرار (منح) أندية الدرجة الأولى حق الاجتماع و(التصويت) لاختيار شخصية رئيس الرابطة من أعضاء مجلس الاتحاد، لكن (بالتصويت) وليس (بالتعيين).

** أتفق مع الزميل حسين الشريف عندما سأل عن (آلية) تكليف (شركات) لإدارة بعض الأمور الإدارية داخل الاتحاد، مثل الموارد البشرية والشؤون المالية وكذلك الإعلامية.

** أصاب الزميل الشريف (كبد) الحقيقة عندما سأل: هل تم إسناد هذه المهام للشركات عبر (مناقصة) فتح ملفات، أم من خلال إسناد (مباشر)؟ وهنا تثار تساؤلات التدخلات (الشخصية) التي لا نريدها أن تثار في أعمال الاتحاد.

** ومثلما (اتفقت) مع الزميل حسين الشريف، فإنني (اتفق) مع الصديق العزيز عادل البطي (الأمين العام) عندما قال إن المؤتمر الصحفي (لطرح) الأسئلة والاستفسارات و (تلقي) الإجابات، وليس من أجل فتح (حوار) مباشر.

** تمنيت لو أن زمن المؤتمر طال لأن لدى الزملاء الإعلاميين الكثير من الاستفسارات، خاصة أن مؤتمر الخميس كان بمثابة المؤتمر (الأول)، على اعتبار أن المؤتمر السابق كان مختصراً وتعريفياً أكثر منه تفصيلياً.

** أخيراً أهنئ اتحاد الكرة بالتعاقد مع الخبير التحكيمي الإنجليزي كلاتنبيرج، متمنياً له التوفيق في مهمته، وأن ينجح الاتحاد في فكرته الجديدة التي من خلالها تم التعاقد مع هذا الحكم المتميز.