خافق الجنحان والأرنب!
بقلم: فهد عافت | Sat, 2017-02-18 20:38
خافق الجنحان والأرنب!
"قصيدة شعر شعبي"
هذي الحكايهْ ناحْتَتْها الرِّيحْ
في صخْر المعاني نَحْتْ:
أرنب يقولْ لْصَقْرْ:
كيف أصْبَحْتْ؟!
يا خافق الجنحان كم جَنَّحْتْ!..
وهذا أنتْ في تالي العُمُرْ جُرِّحْتْ!..
فُرْصَهْ نصيرْ أصحابْ..
أنا حاولت يا صقْرْ اعْرِضْ الصُّحْبَةْ عليك أيام خفقات الجناحْ
ويا كِثِر لَمَّحْتْ!..
دارت بك الدنيا،
وأنا سَامَحْتْ!
أظن ممكن نِفْهَمْ لْبَعْضْ!،
نْتَعَارَفْ!،
مفردات القاع وَحْدْه!،
لو تصادقنا!،
أورّيك الدروب الآمِنَةْ!،
وأشرح لك عْن القاع!،
والظِّل الظِّليلْ!،
إنْ جيتني وإن رِحْتْ!.
قال الصَّقِرْ للأرنبْ:
اِبْعِدْ..
لا تمسّيت بْمِسَاكْ
ولا بصبحك يا ضِعِيفْ أصْبَحتْ!
إثْنِينِنا في القاع يا أرنب صحيح،
وفَرْقنا واسع أصحّ،
وتَوّْ ما صَحَّحتْ:
إنتْ
انولدتْ،
وْعِشتْ،
وِتْعيشْ،
وْتموتْ،
وْيدفنونكْ
تَحْتْ!
سَهْل انْ انا ويّاك
هذا اليومْ
نِعْرِف إيش يعني: "تَحْتْ"..
بس أنتْ تِعْرِفْ: "طِحْتْ"؟!