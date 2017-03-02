أحداث.. وتعليقات!!

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-03-02 21:21

- من أجمل العناوين هذا الأسبوع ما طرحته "الرياضية: (قاتل ينقذ جروس ودياز).. لكن كان من الممكن أيضًا أن يكون العنوان: (السومة والشلهوب.. ينقذان جروس ودياز!!).

- الصمت المطبق حتى الآن على قضيتي محمد العويس وعوض خميس يحتاج إلى وضوح وشفافية أكثر!!.

- أعجبني جدًّا تصريح فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي، الذي طالب بتفعيل دور الجمعية العمومية باتحاد

الكره الحالي.. فتغييب وتجاهل دور الجمعية العمومية.. هو ـ كما يبدو ـ امتداد لتجاهل وتجميد دور الجمعية العمومية في الاتحاد السابق!!.

- بصراحة لا أحد يقبل ـ تحت أي مبررات ـ بالسماح للاعبين (الهواة) باللعب في دوري (المحترفين)، وكيف

سمحت لجنة المسابقات ورابطة دوري المحترفين بهذا الأمر؟.

- المعلق التونسي عصام الشوالي (جاب العيد) وهو يردد طيلة المباراة اسم حارس الهلال (عبدالله المعيوف) بـ(عبدالله المعيرف).. المسؤولية هنا لا تقع على المعلق وحده.. لكن (أين) بقية طاقم نقل المباراة القريبين من المعلق بتنبيه الشوالي عن هذا الخطأ الذي استمر معه حتى نهاية المباراة!!.

- عبدالفتاح عسيري وتيسير الجاسم وعمر السومة من الأهلي ومحمد الشلهوب من الهلال وأحمد الزين من التعاون، هم نجوم الأندية السعودية في الجولة الماضية في بطولة الأندية الآسيوية!!.

- مبادرة نادي الهلال بتنازله عن دخل مباراته أمام الريان القطري لصالح جمعية (سند) الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، كانت مبادرة إنسانية تستحق التقدير والإعجاب، وتعكس ثقافة العمل الإنساني والخيري والاجتماعي الذي تقدمه (لجنة المسؤولية الاجتماعية) بنادي الهلال، التي يرأسها عضو مجلس الإدارة سعود السبيعي!!.

- يحسب لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد حماسه وحرصه ومتابعته لانطلاق منافسات دوري أبطال العرب الذي تستضيفه مدينتي الإسكندرية والقاهرة خلال شهر يوليو القادم، ويشارك فيه 12 ناديًا عربيًّا، من بينها الهلال والنصر السعوديان!!.

-الذي أعرفه أن ناديي الفتح والتعاون المشاركين في دوري أبطال آسيا ليس لهما (هدف بعيد) للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، إذ يهمهما على أقل المكتسبات، اكتساب خبرة المباريات الدولية والجوانب الإعلامية والتاريخية والآسيوية.. وتبقى الأهمية الأكثر للفتح، وهي تحسين ترتيبه في دوري جميل والابتعاد عن مناطق الخطر.. والتعاون يطمح إلى أن يكون في مواقع متقدمة مع الأندية الأولى في الدوري السعودي.

- أتمنى أن يبادر الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إلى تفعيل دور اللجنة بشكل أقوى حضورًا وتفاعلاً ومشاركة، في جوانب البرامج والفعاليات المرتبطة بالشباب والرياضة!!.

- غياب الدورات الرياضية المدرسية بين مناطق السعودية حالة تستفز مشاعر كل المتابعين والمراقبين، حين كانت هذه الدورات المدرسية أولمبيادًا رياضيًّا سنويًّا تنافسيًّا وكرنفالاً يبرز من خلاله العديد من الأبطال والمواهب!!.

- أكثر من 40 جامعة سعودية (تصوروا!!) لا يوجد بها (كلية تربية رياضية متخصصة)، باستثناء جامعة الملك سعود بالرياض.. ومع ذلك (لم يوفقوا في الاسم)، الذي أصبح (كلية علوم الرياضة والنشاط البدني)، بدلاً من اسم (كلية التربية الرياضية)، الاسم المتداول في كل كليات التربية الرياضية في كل جامعات العالم!!.

أتمنى على الأقل حذف العبارة النشاز (النشاط البدني)، والإبقاء على (كلية علوم الرياضة)!!.