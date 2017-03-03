في يوم.. في شهر.. في سنة..

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-03-03 19:53

هذا العنوان ما هو إلا.. لأغنية للفنان العربي الراحل عبدالحليم حافظ، تغنى بها قبل أكثر من خمسين عامًا.. وكانت كلماتها عنوانًا للصبر والمعاناة، وتأخر الحلول لدى هذا الحبيب.. ويبدو أن معاناة لاعب النادي الأهلي السعودي محمد العويس وفق قانون الاحتراف في كل بقاع الدنيا باستثناء اتحادنا.. تحمل المعاناة نفسها، وبكل ما تحمله كلمات هذه الأغنية الجميلة مع اختلاف المكان والزمان.. والناس.. ولب الموضوع.. أن ناديي الشباب والأهلي اختلفا في توقيع العقد الأول بين مسؤول احتراف نادي الشباب الأخ ماجد المرزوقي ومسؤول الاحتراف بالنادي الأهلي، بعد أن طالع وضحك كل المشاهدين على طرح المرزوقي في إحدى القنوات الفضائية.. ونكرانه تفويض ناديه بالتوقيع كمسؤول.. على انتقال عويس من الشباب للأهلي.

وظهر أمام جميع الناس بأنه تورط.. وجعلوه للأسف فداءً لهذه القضية.. وهو مبسوط.. بل كان الكثير من النقاد الرياضيين بمختلف ميولهم ومناطقهم قد أشاروا إلى هذه التوريطة ومسؤول الاحتراف هذا.. (برضو مبسوط....).. ناهيك عن المبررات غير المحسوسة مثل استلام اللاعب القضية السيارة البنتلي.. وهدية عضو الشرف ولون السيارة إلخ.. الكلام غير المنطقي أو غير العملي.. أو حتى غير المفيد في قضية اللاعب.. وأتحدى أن يأخذ به.. مكتب عقار وليس لجنة فض منازعات أو محكمة رياضية.. وليت الاتحاد السعودي تغافل هذا العقد الذي يؤكد تورط نادي الشباب بعد التحويلات المالية من النادي الأهلي إلى خزينة ناديهم.

وليت اتحادنا الموقر انتقل مباشرة إلى عملية الاحتراف بانتهاء عقد اللاعب عويس وطالع خلال أيام وليس أربعة أسابيع أو ما يقارب الشهر.. من خلال القانون الذي أقره الـ"فيفا" بالسماح للاعب المحترف التوقيع في أول يوم من أيام الفترة المسموحة.. التي هي آخر ستة أشهر من عقده السابق.. والذهاب فقط إلى شكوى نادي الشباب بأن مسؤولي الأهلي فاوضوا اللاعب قبل الانتهاء من عقده وقدموا له عطايا.. وهدايا.. وعلى أن يكون ذلك بأدلة وبراهين تعتمد على تحويلات مالية أو شيكات مؤرخة ـ قبل انتهاء العقد تسلمها اللاعب ـ أو صور واقعية فوتوغرافية أو تصوير متحرك لمسؤولي الأهلي والحارس العويس.

فهل يعقل قضية سهلة وبسيطة وواضحة وضوح الشمس على قول الفنان عادل إمام في فيلم الأفوكاتو.. تنتظر شهرًا من أجل البت فيها؟! وهل يعني هذا أن اتحادنا سوف يستغرق في حل قضية اللاعب عوض خميس وتوقيعه للجارين الهلال والنصر ستة أشهر.. لهذا أرجو من الأخوة في الاتحاد السعودي أن يرحموا عقولهم قبل عقولنا.. ترى مثل هذه القضايا يبت فيها خلال ساعات..

وبصراحة كم كنت أتمنى أن يتواصل أعضاء اتحادنا بوكيل اللاعب سعيد المولد السابق الكوري الجنوبي، الذي قال منذ عامين في أحد البرامج الرياضية عن موضوع سعيد المولد، حينما فسخ عقده مع نادي الاتحاد.. إذ قال: إن تراجع اللاعب عن توقيع العقد عادي.. يغرَّم وينتهي الموضوع.. وكذلك الحال بالنسبة للنادي.. بينما نحن وضعنا لجانًا.. وبيانًا.. وعربانًا.. على وزن أغنية في يوم.. في شهر.. في سنة.