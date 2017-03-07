ضبط الانضباط

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-03-07 20:30

ربما نتفق على أن اللجنتين الأقل عطاء في اتحاد كرة القدم السابق هما الحكام والانضباط، فقد كانت الاحتجاجات عليهما الأكثر طوال المواسم الأربعة الماضية، ولذلك طالبنا الاتحاد الجديد بتركيز العمل على تطوير هاتين اللجنتين، ولن ننتظر منه نتائج مباشرة في هذا الموسم، ولكننا نؤكد ضرورة عدم تكرار الخطأ بانتهاء فترة هذا الاتحاد منتصف الموسم الرابع له، ولذلك أكرر المطالبة بالتنازل عن ستة أشهر أو التمديد مثلها بحيث تكون الانتخابات في الصيف.

لا أخفيكم استغرابي الشديد بقرارات لجنة الانضباط الأخيرة حيال أحداث كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال، فقد كنت أتوقع عقوبات أشد وأشمل على جميع المشاركين في المشاهد التي أساءت لسمعة الكرة السعودية، وشوهت صورة التنافس الرياضي الذي نتمنى أن يكون شعاره القديم الجديد "ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند الفوز"، ولذلك تمنيت أن يكون اللقاء كرنفالاً رياضياً يتناسب مع المباراة والملعب والجماهير والنجوم الذين يفخر بهم الكلاسيكو.

"فهد المولد" أعاق إدواردو وخرج بالبطاقة الحمراء دون اعتراض، فلماذا يوقف مباراة إضافية، ونجوم كثر احتفلوا بأهدافهم أمام جماهير الخصوم، فلماذا ينتقى "نواف العابد" دون غيره ليوقف مباراتين في مسابقتين مختلفتين، والجمهور أخطأ بإلقاء المقذوفات أربع مرات في المباراة، فلماذا يعاقب النادي مادياً ولا يوجه تحذير للجماهير بعدم تكرار ذلك، أو معاقبتهم بالحرمان من الحضور مثلما تتخذ كافة الاتحادات المحلية والقارية والدولية؟.

سيجيب البعض على هذه الأسئلة بأنها قوانين وبنود اللائحة التي وافق عليها مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لأن القرارات صدرت مقرونة بأرقام تلك البنود، بينما سيقول البعض الآخر بأنها استمرار لانتقائية لجنة الانضباط التي كانت قراراتها السابقة مثار جدل المجتمع الرياضي لعدم تطابقها مع المنطق والواقع، وسيذهب البعض لأبعد من ذلك بأن القرارات تمّ تفصيلها لإيقاف "المولد" عن نهائي كأس ولي العهد أمام "النصر"، وإبعاد "العابد" عن ربع نهائي كأس الملك أمام "النصر"، وهو أمر أستبعده تماماً، ولكن لكي يستقيم الحال نحتاج من لجنة الانضباط أن تفسر للجمهور الفرق بين إعاقة "المولد لإدواردو" وعشرات الإعاقات المماثلة، وكذلك احتفالية "العابد" ومئات الاحتفاليات المماثلة، مع توجيه إنذار لجميع جماهير الأندية، بأن العقوبات الانضباطية للجماهير لن تكون على خزينة النادي فقط.

تغريدة ‪tweet‬:

سنكون مساء الجمعة، على موعد مع كرنفال وطني رياضي، بمناسبة نهائي كأس ولي العهد، ولذلك أتمنى أن يكون باكورة التعاون بين هيئتي الرياضة والترفيه، ليكون كرنفالاً كبيراً يغطي الساعات التي تقضيها الجماهير في الملعب والمنطقة المحيطة به.. وعلى منصات كرنفال الرياضة والترفيه نلتقي.