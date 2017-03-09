كأس ولي العهد.. رعاية.. وتكريم

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-03-09 21:02

ـ تشكل رعاية وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن نايف هذا المساء، حالة من حالات الفرح.

والبهجة بكل ما تحمله هذه الرعاية وهذا التشريف من دلالات ومعان ومضامين، تعكس عمق العلاقة القوية التي تربط قياداتنا العليا بأبنائهم الرياضيين، في صورة جميلة ورائعة من صور الحب والتلاحم في هذا اللقاء الكروي الكبير، الذي يجمع الناديين الكبيرين الاتحاد من جدة والنصر من الرياض، بكل ما يحمله الناديان من عراقة وتاريخ وشعبية وجماهيرية، يعكسها نبض المدرجات وحجم الحضور الجماهيري، برعاية وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأمير والمسؤول الذي يقتطع جزءًا من وقته الثمين؛ ليشارك أبناءه وشباب وطنه النهائي.

ـ أهلاً بولي العهد الذي سيضيف حضوره وتشريفه ورعايته لهذا النهائي الكبير ملمحًا جميلاً ورائعًا.. وهو الأمر الذي سيزيد من مسؤولية اللاعبين داخل الملعب، مسؤولية أكبر بتقديم مستوى يرتفع إلى مستوى هذه الرعاية الملكية والتشريف الكبير.. مستوى في الأداء والمنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية فنيًّا وانضباطيًّا وسلوكيًّا؛ كي تكتمل صورة هذا الكرنفال الكبير.. كأس ولي العهد.. الذي لا يوجد فيه خاسر.. بصعود الفريقين للمقصورة الملكية، بالتشرف بالسلام على راعي هذا اللقاء الكبير ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، واستلام كأس البطولة..

ـ هذه البطولة التي شارك فيها 64 ناديًا من أندية الدرجة الثالثة والثانية والأولى وأندية دوري جميل للمحترفين..

البطولة التي بدأت تاريخيًّا عام 1377 هـ.. البطولة التي انطلقت في مراحلها الأولى على مستوى منتخبات (الشرقية) و (الغربية) و (الوسطى) أعوام 1961 و 1962 و 1967 و 1968 و 1969م، ولم تقم أعوام 1971 و 1975 البطولة التي حقق فيها نادي النصر كأس ولي العهد 3 مرات، أعوام: 1973 و 1974 و 2014م، بينما حقق نادي الاتحاد هذه البطولة 7 مرات أعوام: 1958 . 1959 . 1963 . 1991. 1997. 2001. 2004م.

في حين حقق نادي الهلال بطولة كأس ولي العهد 13 مرة في تاريخ بطولة كأس ولي العهد وحققها الأهلي 6 مرات، وحققها الشباب 3 مرات، وحققها مرة واحدة كل من أندية: الوحدة 1960، الرياض 1994، الاتفاق 1965، القادسية 1992؛ ما يعني في كل هذا السياق التاريخي أن بطولة كأس ولي العهد هي من أقدم بطولات كرة القدم السعودية.

.. في حين أن طرفي لقاء هذا المساء (النصر والاتحاد)، التقيا في هذه البطولة قبل 26 سنة، وفاز فيها الاتحاد بركلات الترجيح.. وفي الحديث عن لقاء الاتحاد والنصر هذا المساء سيفتقد الاتحاد خدمات نجمه المتألق فهد المولد الموقوف بعقوبة انضباطية، وبدر النخلي لحصوله على بطاقتين صفراوين في البطول نفسها، وربيع سفياني لمشاركته في البطولة ذاتها مع فريقه السابق النصر.. وللسبب نفسه لن يشارك مع النصر وليد عبدالله الذي شارك أيضًا في ذات البطولة مع فريقه السابق الشباب..

ـ وفي الجوانب الفنية لا بد أن نتوقف عند حجم التأثير الفني الذي سيعزز حضور الاتحاد بوجود لاعبيه الأجانب محمود كهربا، وفهد الأنصاري، وأحمد العكايشي، وكارلوس فيلان ويفا.. أما في النصر فإن جماهيره تنتظر ما يمكن أن يقدمه لاعبوه الأجانب من إضافة فنية.. برونو أوفيني، إيفان توميتشاك، مارين توماسوف، فيكتور أيالا، في مباراة يقودها لأول مرة رئيس الدائرة الفنية الجديد باتحاد كرة القدم الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج..

ـ كما تنتظر جماهير الاتحاد كيف سيتعامل مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا في ظل غياب عنصر مهم في الفريق الاتحادي وهو فهد المولد.. وفي المقابل فقدان مدرب نادي النصر كارتيرون (فرنسي) خدمات حارس مرمى الفريق وليد عبدالله..

ـ الأهم في النهاية أن تخرج المباراة فنيًّا وجماهيريًّا بروح رياضية عالية بحجم الرعاية الكريمة، وبحضور وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن نايف حفظه الله.