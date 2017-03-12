(كفاية يا اتحاد)

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-03-12 21:09

البطولة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد نيله كأس ولي العهد في أعقاب فوزه على مضيفه النصر بهدف دون رد.. أعتقد أن هذا الإنجاز كافٍ قياساً بالظروف التي تحيط بعميد الأندية السعودية، والذي لا يملك من الوقود ما يسعفه للركض جنباً إلى جنب مع الأبطال، خاصة ممن هم خارج غول الديون.

ـ تهادت بطولة كأس ولي العهد للمعقل الاتحادي، وكأنها تمنحه شهادة شكر للجهود التي بذلتها إدارة النادي الحالية بقيادة الصلد باعشن، الذي ترجم الفكر الذي رسمه الراحل أحمد مسعود. وفي الوقت ذاته عاندت البطولة كثيراً المد النصراوي المتدفق من جميع الجهات.

ـ الجماهير العاشقة في المدرجات وروح اللاعبين وسط الميدان انتصروا على العديد من الجوانب وليس الخصوم فحسب.. بطولة قد يراها الاتحاديون الأغلى رغم أنهم حققوا أعتى منها سلفاً، لكن في ظل الظروف الحالية لها أحاديتها وربما تسهم في حل كتلة كبيرة من الديون عندما تلتف أيادي المحبين.

ـ أيضاً لا يمكن أن ننسى الجهود التي بذلها رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في سبيل إبقاء فريق الاتحاد بالواجهة، وكان له دور كبير في تسوية الديون التي مكنته من تسجيل العديد من اللاعبين الأجانب، الذين أسهموا بشكل كبير في تحقيق المكتسب الأخير.

ـ تحية لرجالات الاتحاد وجماهيره ولاعبيه المخلصين، وألف تحية للأمير عبدالله بن مساعد الذي كان له دور في إبقاء فريق كادت ذاكرتنا تنساه وهو يعتلي المنصات.

نقاط حرة..

* خلطة الحكام الذين أداروا كأس ولي العهد يفترض أن تلك التجربة بدأت في مباريات الدوري، لكي يكون هناك انسجام بين هذا الطاقم.

* عودة قائد النصر حسين عبدالغني كعنصر أساسي كانت مغامرة إدارية في مفصل لا يقبل أنصاف الحلول.

* النصر قبل أن يخسر كأس ولي العهد فقد الثنائي العمراني وزوران.

* سيضطر مدرب الهلال الأرجنتيني دياز لاختيار كم كبير من لاعبي الأولمبي لمعسكر الفريق لتعويض العناصر الدولية، وربما تكون فرصة للتعرف عن كثب على مستويات الوجوه الشابة.

* الضربات الثابتة بالهلال تلعب بطريقة لا توحي بأن هناك تدريباً خاصًّا، أو تكتيكًا، رغم أنها أحد أهم فرص التسجيل.

* مواجهة الهلال للوحدة الإماراتي آسيوياً، لا تخرج أدائياً عما يتجسد في الدوري السعودي، ولهذا سيجد الأزرق ذات التكتل الدفاعي الذي يلاقيه محلياً.

الفرج منتهٍ عقده منذ شهرين، ولم يتلق عروضاً خارج نطاق ناديه، والمبلغ الذي حدده خيالي، قياساً بمستواه المتذبذب.

سرعة بديهة ياسر ومتابعته لسير الكرة مكنته من تسجيل الهدف القاتل بمرمى الفتح.

آخر الكلام.

يسخر من الجروح من لا يعرف الألم.