الخلطة السرية الاتحادية

بقلم: | Mon, 2017-03-13 21:42

توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي، يقال إنه سئل عن سبب فشله في ألف محاولة لاختراع مصباح؛ فأجاب: "أنا لم أفشل ألف مرة، ولكنني اكتشفت ألف طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح".

- ما قيمة التجارب السابقة إن لم نستخلص منها العبر والدروس؟ كيف نحصل على التراكم المعرفي إذا لم نجرب ونخطئ، ثم نجرب ونخطئ، لكن بطرق مختلفة حتى نصل إلى الهدف؟ المحصلة: الخبرة لا تأتي من فراغ، إنما تأتي من جهد مضنٍ وعمل دؤوب وتجارب سابقة.

- سر نجاح الاتحاد هذا الموسم رغم كل الصعوبات التي واجهته وتحقيقه لكأس ولي العهد، هو التراكم المعرفي بدهاليز مخارج الأزمات.. كل أزمة واجهته هذا الموسم (ويا كثرها) كفيلة بأن تحبط أي فريق، وتجعل منه فريقًا محطمًا، بل ستؤدي به حتمًا إلى غياهب ظلمات دوري المظالم، إلا الاتحاد الذي تعلم كيف يبقى متماسكاً مهما بلغت قوة وسطوة المتغيرات العاصفة، بل تعلم كيف ينطلق أكثر ثباتًا من رحم المعاناة، وأكثر عزيمة مع مخاض التجارب الأليمة.. الاتحاد يا قوم عصي على الانكسار والتكسير، يعرف ذلك مناوئه (من الداخل والخارج) أكثر من غيرهم، لكنهم في كل مرة يجربون ألف طريقة وطريقة مثل (أديسون) لكن بشكل سلبي!!.

- مع توقف الزحف الاتحادي على لقب الدوري، وتحديداً بعد مباراة الهلال التي أطاحت بحظوظه في تحقيق اللقب، انطلقت أصوات النشاز تملأ سمع منابر الإعلام دويًّا، أصوات نشاز إعلامي كانت تتحين الفرصة السانحة لتبدأ سيمفونية اللطم والإحباط، إلا أن ذلك لم يفت في عضد إدارة باعشن، وانطلقت في طريقها متجنبة كل الطرق السلبية السابقة التي مرت من خلالها، وحددت طريق النجاح بدقة ووصلت إليه، بعد أن عرفت عدة طرق للفشل لا تؤدي إلى الهدف المنشود، كما فعل (أديسون) بالضبط!!.

- رسمت الإدارة مسارها بعيداً عن طريق الإعلام المزعج وتدخلاته (المقرفة في القرار الإداري)، ذلك الطريق الذي سلكته الإدارة السابقة فخرجت من ثلاثة مواسم بخفي حنين.. وانكفأت الإدارة على الفريق بتركيز عالٍ، وعزلته عن كل المؤثرات الخارجية، ومنابر الضوضاء الإعلامية، فحققت المحال وتركت بصمتها الناجحة على موسم كنا نظنه (رتويت) للمواسم الثلاث السابقة الفاشلة، وحققت بطولة كأس ولي العهد، تلك البطولة التي غابت فترة طويلة عن الاتحاد، وكسرت عقدة النصر في عقر داره، وأصابت أكثر من هدف برصاصة واحدة، ولعل أهمها هو إخراس ألسُن ثلة من الإعلاميين المحسوبين على الكيان الاتحادي، ممن لا يريدون أن يخرج العميد من جلباب الشخص الأوحد!!.

(ببوز القلم)

- الخلطة السرية الإدارية الاتحادية لتحقيق الألقاب، هي: الابتعاد الكلي عن الإعلام الموجه بريموت الخيمة، ولكم في إدارة المرزوقي، والفايز، وباعشن تجربة وعبرة لمن يريد أن يعتبر!!..

"دمتم طيبين"