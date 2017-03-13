إنصاف الفريدي ومختار

بقلم: مساعد العبدلي | Mon, 2017-03-13 21:42

- ليس من طبعي انتقاد قائمة المنتخب السعودي بعد إعلانها؛ لأنني أؤمن بضرورة شحذ همم من وقع الاختيار عليهم..

- ما زلت عند رأيي ومبدئي وموقفي، لكن هذا لا يمنع أن أطرح رأياً حيال بعض من لم يتم استدعاؤهم، وهذا دون التقليل ممن ضمتهم القائمة..

- سأتعرض هنا لنجمين أراهما (من وجهة نظر شخصية) يستحقان أن يكونا ضمن القائمة المعلنة أخيراً..

- الأول هو الهداف مختار فلاتة، والثاني هو صانع الألعاب الماهر أحمد الفريدي..

- الثنائي عندما يشاركان (أساسيين أو بديلين) يساهمان بشكل فاعل في قلب نتيجة المباراة لمصلحة الوحدة والنصر..

- مختار فلاتة (بالأرقام) يثبت أنه يستحق الانضمام، بل إنه (رقمياً) يتفوق على ثلاثي الهجوم الذين تم استدعاؤهم في القائمة الأخيرة..

- الثلاثي السهلاوي وهزازي والشمراني يسجلون انخفاضاً حاداً أخيراً، ليس فقط على صعيد أدائهم الهجومي، بل كذلك على (الأهم) وهو تسجيل الأهداف..

- بينما مختار يحضر بقوة (فنياً) و(تهديفياً)..

- في قائمة الهدافين لدوري جميل، يأتي مختار ثانياً، بل إنه الهداف السعودي (الوحيد) بين أول 4 هدافين في قائمة الهدافين، وهو (مع فهد المولد) هما الهدافان السعوديان (فقط) الموجودان بين أول 9 هدافين في قائمة الهدافين..

- ابحثوا عن السهلاوي وهزازي والشمراني في قائمة الهدافين، وقارنوا حضورهم (التهديفي) مع أرقام مختار فلاتة..

- أما أحمد الفريدي (فتجاهله) من قبل مارفيك يثير الاستغراب.. فالفريدي لاعب وسط رائع يجيد صناعة اللعب، مثلما يجيد الاختراق والتسجيل أو المساهمة في صناعة أخطاء قرب منطقة الجزاء، ومع ذلك لم نره في قائمة المنتخب، ليس مع مارفيك، بل منذ سنوات عديدة دون أن نعلم سبب ذلك التجاهل..

- إذا كان هناك من يقول إن الفريدي لاعب بديل، فإن عبدالمجيد الرويلي ومنصور الحربي ونايف هزازي وحتى عبدالله عطيف، لاعبون بدلاء، وهذا الأخير لم يلعب أساسياً مع فريق الهلال، إلا في آخر مباراتين أو ثلاث، وفي وقت لم يكن مارفيك موجودًا في الملاعب السعودية..

- لست هنا ضد ضم هذا الرباعي، إنما أقول إذا كان مبرر استبعاد الفريدي أنه لاعب بديل، فهذا الرباعي يجلسون على دكة بدلاء فرقهم..

- عدم استدعاء من يتألقون كالفريدي ومختار سيحبط الكثيرين من اللاعبين السعوديين الذين يجتهدون من أجل نيل شرف ارتداء شعار المنتخب الوطني، لكنهم (أي المجتهدين) ستتراجع مستوياتهم طالما يرون على أرض الواقع أن المجتهد ومن يستحق الانضمام لقائمة المنتخب لا ينال هذا الشرف..

- قلتها وأكررها ولم ولن أغير رأيي (حتى والمنتخب يحقق نتائج إيجابية)، ما زلت غير مقتنع بمدرب للمنتخب يوجد خارج الأراضي السعودية ولا يتابع (على أرض الواقع) المنافسات الكروية..

- أعطوني اسماً لمدرب واحد (على مستوى العالم) يدرب منتخب دولة لا يوجد فيها..