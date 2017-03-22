في بانكوك.. لا مجال للتفريط

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-03-22 20:58

- أعتقد أن نقاط لقاء الأخضر السعودي ومستضيفه التايلاندي اليوم، تعد بنسبة 80% من أهم النقاط في مشوار الأخضر نحو مونديال روسيا 2018..

- أي تفريط في أي نقطة من لقاء اليوم قد يدخل الأخضر في حسابات معقدة، فيما تبقى من مباريات المجموعة..

- تعادل أو خسارة اليوم مع أي نتيجة لمباراتي العراق وأستراليا، والإمارات واليابان، قد يعيد المنتخب السعودي للمركز الثالث في المجموعة، وهو أمر يجعل الصراع على بطاقات التأهل صعبًا للغاية..

- جانب آخر يجعلني أقول إن لا مجال للتفريط يتمثل في أن الأخضر سيلاقي أسهل فرق المجموعة ولو على الورق، وبالتالي كل جولة مقبلة هي أصعب من سابقتها على الأخضر..

- أمر ثالث يجعل اللقاء مهمًّا للأخضر، يتمثل في أن اللقاء يأتي بعد توقف للتصفيات دام 4 أشهر، وكرة القدم تحتاج إلى المزيد من الوقت للدخول في أجواء المباريات والمنافسة..

- أخيراً يفتقد المنتخب السعودي اليوم لاعبين في خط الدفاع: أسامة هوساوي وحسن معاذ، بداعي الإيقاف، وهذا قد يؤثر على تجانس وتفاهم خط الدفاع، الذي كان أبرز خطوط الأخضر في الجولات المقبلة، إلى جانب ورقة هجومية قوية ومهمة للغاية، تتمثل في المصاب فهد المولد..

- هذا على صعيد المنتخب السعودي، بينما هناك أمور تتعلق بالمنتخب المضيف تايلاند، تجعل اللقاء صعبًا على الأخضر..

- أول هذه الأمور أن المنتخب التايلاندي خرج رسميًّا من المنافسة، وبات لاعبوه أكثر ارتياحًا، وسيتفرغون للعب كرة قدم يقدمون من خلالها قدراتهم الفنية..

- أمر آخر يدفعني للقول بأن اللقاء لن يكون سهلاً، يتمثل في التطور المذهل لكرة القدم التايلاندية، وهو ما سيسعى التايلانديون لتأكيده اليوم من خلال عرقلة متصدر المجموعة، وأحد أهم أبطال قارة آسيا..

- أمر ثالث هو الظهور المشرف للمنتخب التايلاندي في آخر مبارياته عندما تعادل بهدفين لمثلهما مع المنتخب الأسترالي القوي جدًّا، وهذا التعادل رغم الفوارق الفنية والجسمانية، يجبر الأخضر على احترام مضيفه التايلاندي..

- آخر عوامل قوة المنتخب التايلاندي، هو أنه قد يلعب من أجل مصلحة شرق آسيا، وتحديدًا المنتخب الياباني، من خلال عرقلة منتخب من غرب آسيا هو المنتخب السعودي..

- ألا تكفي كل هذه المعطيات لتكون مهمة المنتخب السعودي اليوم صعبة، لكنها ليست مستحيلة على منتخب يملك نجومًا يعون حجم المسؤولية ويتفوقون فنيًّا على مستضيفهم..

- الأهم هو احترام المنافس، إلى جانب العلم بأن نقاط المباراة الثلاث قد تمنح الأخضر وبنسبة 80% إحدى بطاقتي التأهل، أو على الأقل بطاقة الملحق..

- بينما خسارة أي نقطة قد تجعل وبنسبة 80% الموقف صعبًا للغاية على الأخضر، في تحقيق حلم 25 مليون سعودي..

- في بانكوك.. لا مجال للتفريط بأي نقطة.