اتحادنا الكروي والمستقبل المشرق

بقلم: د. رشيد بن عبد العزيز الحمد | Tue, 2017-03-28 20:53

إن الخطوات واللوائح والقوانين والآليات التي يتخذها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو البحث عن مستثمرين ورعاة للاتحاد وبرامجه ستلعب دوراً جوهرياً في تحسين أدائه خاصة في هذا العقد من الزمن الذي شهد تطوراً مذهلاً، خاصة في ظل الاحتراف الرياضي الذي يستلزم مصادر أوسع للتمويل، ورياضة كرة القدم أصبحت تشغل حيزاً كبيراً من حياة مجتمعنا السعودي بجميع أطيافه والواقع يقول إن اتحاداً بلا مال اتحاد ضعيف،.

والمتتبع لما يحدث هذه الأيام في الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية بشكل خاص يلمس ظاهرة ممتازة قد لا تكون موجودة في أي مجتمع آخر غزت رياضتنا (كرة القدم) من حيث ازدياد الدافعية نحو التشجيع الرياضي المثالي لمنتخب الوطن، والذي تمت ملاحظته بشكل أكبر خلال تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى موسكو 2018 ويتجلى ذلك في الاهتمام الواضح والفاعل من أطراف عملية التواصل الذين هم اللاعب والإعلامي والجماهير من خلال وقوف الجماهير الرياضية مع المنتخب من خلال حضور مباريات المنتخب السعودي بشكل يدعو للفخر والاعتزاز ويظهر الانتماء والحب للوطن وأبنائه اللاعبين بالشكل اللائق الذي تعودناه من محبي الأخضر، وكلمة حق أن الإعلام الرياضي بجميع أشكاله المرئية والمقروءة والمسموعة ساهم في ذلك التقارب الجميل في ترسيخ العلاقة والحب والوفاء بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين الجماهير ومتابعي رياضة كرة القدم من خلال الرضا عما آلت إليه الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وسياسة الاتحاد الهادئة في الإدارة ووضع النقاط فوق الحروف بأسلوب احترافي بعيداً عن العشوائية وعدم الانشغال بالمشكلات التي يمكن أن تحل وهو ليس طرفاً فيها حيث ظهر الانسجام بين أعضائه ويظهر ذلك جلياً في عدم الظهور الإعلامي غير المبرر للأعضاء في وسائل الإعلام ودور رئيس الاتحاد الجيد وهو الذي يملك من الحكمة الشيء الكثير، إذ إنه يعالج مشكلات حدثت في عهد الاتحاد السابق وجميع المتابعين يجدون الارتياح من تشكيلة المنتخب في كل مباراة يلعبها في ظل استقرار إداري وفني للمنتخب ووجود نجوم قد لا يتوافرون في أي منتخب خليجي آخر، والشيء اللافت أن اتحاد الكرة يحاول تجنب العجز المالي والتصدي للنجاح بتطبيق الوائح والعمل على تحديث العمل باللجان وإلغاء لجان لم تعد ذات أهمية، وحسن اختيار القيادات العاملة بالاتحاد، والتنظيم المالي والإداري، وإلغاء بعض المناصب، واستحداث لجان جديدة حتى لو تعمل بأجر أو لجان تطوعية، وتوقيع الاتحاد عدة اتفاقيات مع رعاة مختلفين دليل على وعي وإدراك من رئيس الاتحاد ومجلس إدارته بأهمية توفير الدعم للاتحاد ونشاطاته.

ومضات

ـ يخوض منتخبنا الوطني لقاءات مهمة مروراً بكأس العالم بموسكو 2018 تمنياتنا له بالتوفيق إن شاء الله.

ـ منتخبنا الأول للتنس سيلعب بطولة كأس ديفيز وهي خاصة بالفرق والمنتخبات لجميع دول العالم بالبحرين الأسبوع المقبل، وقد وفق الاتحاد في وضع التوليفة المناسبة للفوز للصعود إلى المجموعة الثالثة، تمنياتنا لمنتخبنا بالتوفيق.