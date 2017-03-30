أهلا بكم في.. رالي حائل

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-03-30 21:18

بعد غد الأحد تفتح حائل الحبيبة قلبها.. وذراعيها.. سهولها.. وجبالها.. أهلها.. وأبناءها مستقبلة ضيوفها وزوارها في رالي حائل نيسان الدولي في نسخته الـ12.. هذه التظاهرة الرياضيه والسياحية والإعلامية والثقافية التي تشكل في تنظيمها مناسبة سنوية، بعد أن تجاوز هذا الرالي الدولي ماهو أبعد من أن يكون مجرد فعالية رياضية إلى كرنفال سنوي حائلي يقف خلف نجاحاته واستمراره وتوهجه وتنوع برامجه وفعالياته ونشاطاته الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.. وكافة معاونيه وفي مقدمتهم نائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد.. والأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي.. هذا الرالي الذي يعتبر أحد الواجهات المشرفة لمنطقة حائل والملتقى الذي تتشرف فيه حائل بمسؤوليها ومواطنيها وأبنائها ومؤسساتها وهيئاتها باستقبال ضيوفها وزوارها.. الرالي الذي يجد كل الدعم والتشجيع والاستمرار.. والتنوع في برامجه وفعالياته المصاحبة من قبل أمير المنطقة وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية..والمتابعة الإعلامية اللافتة وحجم الجهود التي تبذل في كل عام لتطوير برامج وفعاليات الرالي المصاحبة وأبرزها، السوق الشعبي الحائلي والفنون الشعبية وألوان التراث المتعددة ومشاركة كافة المؤسسات والهيئات الرسمية بالمنطقة بروح وكرم أبناء منطقة حائل.. الذين يجسدون أروع مظاهر الحب والترحيب والكرم والاستقبال لزوارها وضيوفها.. وصولا إلى تحقيق كل مضامين وأهداف هذه المناسبة السنوية التي لم تقتصر على حضور مواطني المملكة، بل تمتد وتشرف منطقة حائل باستقبال زوارها وضيوفها من دول الخليج والمشاركة في فعاليات هذا الرالي الدولي الذي سيشارك به 50 متسابقا للسيارات يتقدمهم المتسابق الدولي البطل يزيد الراجحي حيث سيقطعون مسافه 269 كيلو متر و 10 متسابقين للدراجات النارية.. ولعل الأجمل أيضا في هذه المناسبة هو مشاركة وحضور رئيس الهيئة العامة للرياضه الأمير عبدالله بن مساعد لهذا الرالي الدولي الكبير على رأس وفد رسمي من قبل الهيئة العامة للرياضة، لافتتاح مشروعين حيويين بالمنطقه هما المقرات الجديدة لنادي الجبلين ونادي الطائي معلنا الإيذان بانطلاق مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ ومسيرة الناديين العريقين الجبلين والطائي ..