هروب الشبابيين سببه الأهلي

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-03-31 21:35

هل اقتنع المتابع الرياضي والمشجع العادي الآن، بأن نادي الشباب للأسف يقوده أناس أبعد أن يكونوا أكفاء على كل المستويات: الإداري والمالي والفكري.. وهل اقتنع المهرولون صوب النيل من النادي الأهلي (عمال على بطال) في الفترة السابقة، إبان مفاوضاتهم للنادي الأصلي الشباب، كانت بشكل رسمي، ونكران ذلك من خلال مسؤول الاحتراف.. ما هي إلا حيلة.. عمل عليها أناس حاقدون على النادي الملكي.. بعد أن شاهد الجميع خلال الفترة الحالية كيف خرج لاعبو نادي الشباب الواحد تلو الآخر.. من هذا النادي الجميل ويتصدرهم الكابتن وليد عبدالله الذي غادر لنادي النصر، ولم يستفد من رحيله النادي (ولا ريال واحد).. وكذلك الحال الآن مع المدافع حسن معاذ.. ثم ماذا عن المحترف الجزائري.. بالعمري.. الذي ضرب بنظام الاحتراف عرض الحائط.. وهرب بلا استئذان.. هل بعد كل هذا يحق أن يقولوا بأن النادي الأهلي هو المتسبب في مثل هذا الفشل والهروب الجماعي لهذا الكم من لاعبي نادي الشباب.. ولكن سبحان الله.. وعظمته وقدرته وحلمه في إنصاف المظلوم.. لقد نالوا من اللاعب محمد العويس.. وتكالبوا عليه واتهموه.. إلخ... (البروباجندا التي عملوها).. بمساعدة بعض المطبلين، وبالتالي دفع اللاعب العويس الثمن، بأن حرم من تمثيل منتخب بلاده وهو لم يطلب المستحيل، وإنما طالب بما يمنحه له نظام الفيفا، حرية الاختيار للرحيل للنادي الذي يرغب فيه.. وهم لا يريدون ذلك، إما أن يختار ناديهم وإما النيل من اللاعب والنادي الذي فاوضه... وسبحانه جلت قدرته، أن يلحق بالعويس كل هؤلاء اللاعبون من النادي نفسه، ويفضلون الرحيل، بمعنى أن سوء الإدارة جعل الهروب متكررًا من النادي، أما من يدعي بأن خروج هذا الكم من اللاعبين من شيخ الأندية بقلة المال فهذا عذر بليد.. فهذا نادي الاتحاد نموذج للعمل الإداري الناجح، إذ يعاني مادياً.. وظل لاعبوه لم يغادروه.. بل حققوا معه بطولة.. لأن بنادي الاتحاد إدارة تستطيع احتواء اللاعبين، بينما في الشباب العكس.. ولعل القادم سيكون الإنصاف أكبر وأجمل بقدرتك يا الله.. لكل من الأهلي والعويس.