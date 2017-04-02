النصر جرعة الدوري

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-04-02 20:56

••الفوز الثمين الذي خرج به الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام جاره النصر، بهدفين دون رد، كان الانتصار أشبه بالداعم للاستحقاقات المتبقية للزعيم الملكي، وتحديداً بطولة الدوري التي أصبح الفريق على عتبة استعادة مجدها، بعد غياب خمس سنوات، وهي الفترة التي لم يسبق لبني الهلال، أن لامست مسيرتهم منذ أن بدأ سباق حصد النقاط موسم ١٩٧٧م، والذي حقق فيه باكورة الإنجازات.

••الهلال عشية السبت الماضي، كان في كامل حلته، رغم أن الشهر لم ينتصف، غير أن الفريق قدم أداءً جميلاً، وكان بمقدور لاعبيه حسم الأمور مبكراً، لكنهم فضلوا تمديد النهاية الجميلة للربع الأخير، بل إن هدف التأكيد حضر قبل إسدال الستار بثوانٍ.

••جمالية الحفلة الزرقاء ظهر وهجها عند الدقيقة ٧٢، عندما لاح طيف الشلهوب ليدخل أرض الميدان، ويبدو أنه كان يحمل دور البطل، حيث تغيرت الملامح ومرر الأنيق هدف السبق، وكانت الكرة بين خيارين لرأس الجحفلي أو للأرجواني ميلسي، الذي انسل بهامته وسجل هدفاً ترجم التفوق الأزرق، ثم عاد الموهوب في لمحة أخرى ومرر الهدف القاتل للسوري خربين؛ لتنتهي الفصول الدرامية.. هكذا كانت ملامح الربع الأخير من ملحمة الأبطال التي تفوق فيها الهلال بذات النتيجة التي كسب بها النصر مواجهة كأس ولي العهد، وكأن الأمر رد دين.

••أحداث المواجهة بدأت قبل أن تتهادى الكرة وسط الميدان، حيث خسر الهلال ثلاثة عناصر مهمة في أقل من أسبوع، وسط ظروف مختلفة، غاب العابد والشهراني وسالم الدوسري، وحضر آخرون ورسموا أجمل الصور، بل إن ياسر الكاسر الحاضر الغائب كان نجم الفصل الأول، وقدم ذات الأدوار التي رسمها الشلهوب، لكن البرازيلي ليو لم يستطع ترجمة الهدايا التي سنحت له.

••الفرقة الزرقاء تسير في الجادة الوعرة بكل الاتجاهات، وتبقى للفريق خمسة لقاءات قوية في منافسات الدوري، والحال ذاتها في مسابقة كأس الملك.. خطوتان، وفي الآسيوية تنتظره مواجهات من ذات الحمل الثقيل، والصحيح أن تجاوز النصر يمثل جرعة معنوية في الجسد الهلالي، قد تمنحه الفرصة لتحقيق أكثر من إنجاز في الاستحقاقات المقبلة.

••نقاط حرة.

••الأرجنتيني دياز لعب بخطة اليوناني دونيس في موقعة السبت وكسب الجولة بتنفيذ رائع من هوساوي.

••الفرج أدى دورًا مزدوجًا بين الظهير والوسط الأيسر، وظهر بشكل مختلف.

••العابد كان صريحاً مع الجهاز الفني عندما أبدى عدم قدرته على تأدية المهام المطلوبة؛ نظراً لشعوره بالإرهاق.

••الحارس وليد عبد الله استقبل في مواجهة الدريبي أول الأهداف منذ انتقاله للنصر، ويتحمل مسؤولية هدف السبق.

••مهاجم النصر نايف هزازي كشفت تلميحاته خلال حديثه الفضائي، أن هناك أوراقًا مخفية داخل البيت الأصفر، قد تحدث إشكالات إذا لم يقف نزيف الخلافات.

••بات إبعاد البرازيلي ليو مطلب؛ لأن مواجهات الهلال المتبقية لا تحتمل إهدار الفرص.

••الفيصلي حقق أفضل رقم له مع الكبار بالتأهل لدور الأربعة.. فهل يفعلها ويعانق النهائي؟.

••آخر الكلام.

••لا مستحيل عند أهل العزيمة.