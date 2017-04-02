السوبر اللندني.. بين الهلال

بقلم: وحيد بغدادي | Sun, 2017-04-02 20:56

تأهل الهلال بعد الفوز على غريمه التقليدي النصر في ديربي (باااارد) ومخيب للآمال والتطلعات.. حيث كان الحضور الجماهيري ضعيفًا، وكانت المباراه فقيرة فنياً، وغلبت العشوائية على أداء لاعبي العالمي (وزاد الطين بلة)، تلك التخبطات الفنية للمدرب الفرنسي كارتيرون.. الزعيم فاز بسهولة برغبة لاعبيه وبذكاء مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ليؤكد أنه هو ومدرب الاتحاد التشيلي خوسيه لويس سييرا الأفضل بين المدربين هذا الموسم.. وقد سبق أن توقعت شخصياً أن يحقق الاتحاد كأس ولي العهد، والنصر كأس الملك، والهلال سيحقق دوري جميل.. وتحقق التوقع الأول فيما خاب توقعي الثاني أمام رغبة الهلال الجامحة هذا الموسم، بالجمع بين الدوري والكأس.. بعد أن اقترب كثيراً من تحقيق لقب الدوري بنسبة 95%، وباتت مراسيم التتويج مسألة وقت لا أكثر، بعد تعثر المنافسين الثلاثة: النصر والأهلي والاتحاد، واتساع الفارق النقطي بينهم.. ولم يتبق إلا خمس جولات من الصعب أن يخسر فيها الهلال 9 نقاط كاملة، إلا إذا حدثت معجزة غير متوقعة.



الغريب أن النصر الذي أشاد به الكثيرون.. وتفاخر جمهوره كثيراً هذا الموسم، بأنه الفريق السعودي الوحيد الذي ينافس على جميع البطولات، يخرج وفي أقل من شهر من البطولات الثلاث خالي الوفاض، وفي موسم يكاد يكون للنسيان.. إلا إذا كان للعالمي كلام آخر في البطولة العربية المقامة نهاية الموسم بمصر في الإسكندرية، وبمشاركة الجار اللدود الهلال.. الأهلي هو الآخر لا يملك محلياً إلا فرصة المنافسة على لقب الكأس، وإن كنت أرى أن للراقي حظوظاً كبيرة في التأهل آسيوياً عن مجموعته وبجدارة، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها خارجياً.. ومن يعلم فقد يفعلها الأهلي ويذهب بعيداً ويرضي عشاقه ومجانينه.. ورغم أن الهلال سيعاني الصعوبات عندما يصطدم بتعاون جوميز العائد ليقدم سكري القصيم بشكل مختلف هذه المرة، إلا أن نجوم الأزرق سيتخطون هذه العقبة بالتمرس وعوامل الخبرة.. فيما تذهب جميع التوقعات بموعد مع نهائي ساخن بين الهلال والأهلي على كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنني أتوقع هذه المرة أن يظفر الهلال بكأسي الدوري والملك.



الهلال والأهلي والتعاون سيتأهلون للمرحلة المقبلة آسيوياً، وقد تجمع قرعة ثمن النهائي فريقين سعوديين وجهاً لوجه، ولكن الأهلي والهلال قادران على الاستمرار بعيداً، شرط ألا تحدث مفاجأة كلاسيكو سعودي آسيوي بين الناديين الملكيين، حيث ظهر نزاع من نوع آخر مؤخراً بين جماهير وإعلام الفريقين بأحقية اللقب الملكي لأزرق العاصمة أم لأخضر جدة؟! الأسابيع القادمة ستحمل الكثير من الإثارة بين أندية المقدمة والمؤخرة في صراع الهروب من القاع، والابتعاد عن شبح الهبوط، وصراع الحصول على مراكز متقدمة لضمان مقعد آسيوي في دوري الأبطال 2018.. ولكني أراهن أن ختام الموسم في السوبر اللندني سيكون بين الهلال والاتحاد.. إلا إذا كان للتعاون والأهلي رأي آخر.