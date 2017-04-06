إدارة البلوي إخوان

بقلم: | Thu, 2017-04-06 21:53

عندما لا تتخلص من عقدك المركبة المطوية تحت غطاء الصبر، لحين ساعة انفجار بوقت معلوم، عند ذلك التوقيت فقط ستنطلق بدوافع الغل المكنون.

* هكذا بدا لي المشهد الاتحادي بعد البيان الأخير من (إدارة البلوي إخوان).. نعم، فقد زج باسم إبراهيم البلوي في البيان، رغم أنه لا قلم له فيه، ولا رأي، ولا يحمل حتى توقيعه.. وبما أنهم شركاء متضامنون في الإدارة، يحق لأي عضو من الشركاء أن يصدر بيانًا ويوقع عقودًا ويتفاوض.. ألم يكن المشرف على الفريق الأول منصور البلوي، والمدير حامد البلوي، والمفاوض سلطان البلوي، والرئيس المغلوب على أمره إبراهيم البلوي؟

لذلك من الظلم تحميل إبراهيم البلوي وحده كوارث إدارتهم؛ فهم شركاء متضامنون في الإدارة.. ما علينا.. المهم ظهر ذلك البيان مشحونًا متشنجًا وموجهًا ضد إدارة باعشن، حتى وإن قال قائل بأن البيان موجه ضد اللاعب مونتاري، ومفند لتصريحه في أحد البرامج الرياضية، وما ادعاه بأن هنالك عقدًا يحمل توقيعه لم يوقع عليه، فما يهمنا محتوى البيان وليس ظاهره، لكم أن تعودوا وتحصوا كم مرة ذكر فيه إدارة باعشن، وكم مرة ذكر اسم مونتاري، وقارنوا ثم احكموا.

* الشاهد في الموضوع أن (الماكينة الإعلامية) تلقفت البيان وأشغلت الوسط الرياضي به، واستغلته لتوجيه سهام هجومها الضاري على إدارة باعشن (إدارة متهاونة، إدارة لا تستحق البقاء في النادي، إدارة تفرط في حقوق النادي)، وغير ذلك من الاتهامات غير المبررة إطلاقًا، خصوصا أن الإدارة لم تتحدث وتخرج ما في جعبتها من وثائق تخص القضية والشكوى التي رفعها مونتاري على النادي.. حكموا على الإدارة حكمًا جائرًا، رغم أنهم لم يسمعوا كلمة من الطرف المدان من وجهة نظرهم وهي الإدارة، ثم يأتي أحدهم ليحاول استغفالنا ويقول: إن بيان (إدارة البلوي اخوان) موجه ضد مونتاري (ما لكم كيف تحكمون)!!.. عودوا إلى بيانهم في قضية اللاعب ترويسي وبيان إدارة باعشن في نفس القضية، وكيف تعاملت الماكينة الإعلامية إياها مع البيانين ليتبين لكم مدى فقرهم المدقع لأبسط أبجديات التعامل الإعلامي المهني.. ماذا؟ هل قلت تعامل مهني يبدو أنني واهم أو أحلم!!.

* ليس جديدًا على هذا الإعلام محاربتهم لمعظم الإدارات التي كانت قبل وبعد (إدارة البلوي إخوان)، رغم أن تلك الإدارات المحاربة من جهتهم حققت بطولات، وإدارتهم المفضلة لم تحقق منجزًا يذكر(بطولتهم جبت جول)!!.

*هل ذنب إدارة باعشن تحقيق بطولة كأس ولي العهد، لكي تشن عليها تلك الغارات الإعلامية؟.. وهل ذنبها أنها رضيت بما خلفته (إدارة البلوي إخوان)، من كوارث مالية جمة على النادي وسارت في طريق حلها؟ وهل يعقل أن مونتاري يدعي بأن لديه عقدًا يحمل توقيعه وهو في الأساس لم يوقع عليه، ويرفع قضية على النادي من فراغ؟!.

*أعتقد أن حربهم الموجهة الضارية ما هي إلا محاولة منهم لإجبار باعشن على التسديد من سكات، وألا يحاول إظهار كوارثهم (فما خفي كان أعظم)!!.

(ببوز القلم)

* زادت شعبية الرئيس حاتم باعشن بشكل واسع بين أوساط الجماهير الاتحادية فقد سئموا حروبهم، وما أفرزته من نتائج كوارثية لا تخدم مصلحة الكيان فجن جنونهم.. وكلنا نعلم يقينًا من الذي يحرك الماكينة الإعلامية الموجهة ضد كل الإدارات الاتحادية المتعاقبة، ومن الذي بيده الريموت ويوجهها من (الخيمة) من منطلق المبدأ الأناني (في الاتحاد أنا أو لا أحد) فمتى يوضع حد لكل هذا؟!!.

.."دمتم طيبين".