ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-04-07 21:20

** الحضور الجماهيري المتواضع لديربي العاصمة السبت الماضي، يمنح العذر الكامل لإقامة كل مباريات المنتخب السعودي على أرض ملعب الجوهرة في جدة.



** هناك في جدة، ليس فقط حضورًا جماهيريًّا غفيرًا، بل مؤازرة غير محدودة ونسيان تام لألوان الأندية.



** يتألق الشهري والسهلاوي والعابد في المنتخب.. وبعد العودة يتراجع مستوى كل من الأول والثاني بينما يغيب الثالث عن مشاركة فريقه.



** لا يملك الإجابة الشافية على الأسباب الحقيقية لذلك سوى الثلاثي أنفسهم.



** الهلال أمام النصر استفاد من الرباعي غير السعودي، بينما بقي اثنان من لاعبي النصر غير السعوديين على دكة البدلاء حتى نهاية المباراة.



** هنا يأتي فارق التفوق لمن يريد أن يفهم.



** على الاتفاقيين أن يفهموا ـ وأعتقد أنهم كذلك ـ أن محمد كنو لا يريد الاستمرار.. هكذا هو المشهد من خلال رفض اللاعب لكل العروض.



** من المفترض أن تبادر إدارة الاتفاق لتسويق اللاعب قبل أن يرحل بعد فترة دون مقابل.



** فريق وج وصل إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وغادر، وفي نفس الوقت بات أقرب من أي وقت مضى مرشحاً للهبوط لدوري الدرجة الثانية.



** قلت في أكثر من مناسبة إن على كثير من الفرق أن تحدد أهدافها من حيث الأهمية، وهو ما لم يحدث في نادي وج.



** الطموح حق مشروع.. لكن هل اعتقدت إدارة نادي وج أن فريقها سيحقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؟.



** الأولوية من المفترض كانت للبقاء في دوري الدرجة الأولى، من خلال المشاركة بالبدلاء في مسابقة الكأس.. لم يحدث ذلك، والنتيجة ربما الهبوط.



** مهما كانت المبررات خارج الملعب، لم يكن تصرف نايف هزازي مقبولاً وهو يغادر ملعب مباراة النصر والهلال.. في هذه المواقف يظهر معدن النجم.. خصوصاً أن نايف لم يقدم منذ ارتدى قميص النصر داخل الملعب ما يجعل الجماهير تقف معه وتدعمه.



** ما قلته عن أحمد الفريدي عندما غاب بعد خسارة النصر لنهائي كأس ولي العهد، أقوله اليوم لنايف هزازي.. أنت لاعب محترف وليس من شأنك التدخل أو التعليق على عدم استقرار أمور النادي الإدارية والفنية.



** المحترف عليه أن يؤدي مهمته ودوره فقط دون التدخل فيما لا يعنيه وليس من اختصاصه.



** منتصف الأسبوع أعلنت إدارة نادي الرائد أنها تستهدف الوصول إلى مبلغ 700 ألف ريال من الحضور الجماهيري لمباراة فريقها الخميس الماضي أمام الهلال.



** تفكير استثماري جيد، لكنه كان محفوفاً بالمخاطر، وهكذا هو الاستثمار دوماً مخاطرة.. من حسن حظ الرائديين أن الهلال تفوق على النصر؛ فحضرت جماهير الهلال بكثافة.



** لو حدث العكس وخسر الهلال، فربما لم تكن إدارة الرائد ستجني أكثر من 70 ألف ريال.



** تكرار الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق العين الإماراتي لضعف خط دفاع فريقه، هل هي مؤشرات لنقل البرازيلي برونو أوفيني من النصر السعودي للعين في الموسم المقبل؟.