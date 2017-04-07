شهر الحصاد

بقلم: د. حافظ المدلج | Fri, 2017-04-07 21:20

لا شك أن الألقاب تحسم بشكل نهائي في شهر مايو، حيث يتم تتويج الأبطال في أغلب دول العالم ببطولات الدوري المحلية والقارية، مع أن بعضها مثل شرق آسيا لا تنتهي مواسمهم الكروية إلا في شهر نوفمبر؛ فيتزامن معها دوري أبطال آسيا الذي اقتربت بإذن الله عودته لنظام الأغلبية، ليكون موسمه من شهر أغسطس حتى مايو مثل الغالبية في عالم كرة القدم.



إلا أن شهر إبريل الحالي هو شهر تحديد معالم البطولات ووجهتها بشكل كبير جداً، وربما يبدأ التخطيط للاحتفالات لبعض الأندية مع نهاية هذا الشهر، وقبل جولات الشهر القادم، وكل ذلك يعتمد على احتدام المنافسة واتساع الفارق بين المتصدرين ومنافسيهم، والأكيد أن شهر الحصاد نتيجة جهد موسم كامل بدأ من الجولة الأولى حتى انتهينا من 90% من المباريات.



في وطني الحبيب، اقترب الهلال من حسم بطولته المفضلة التي حققها أكثر من غيره؛ فاستحق بموجبها لقب "الزعيم"، ومع نهاية هذا الشهر يمكن أن نبارك للهلال باللقب إذا كان قد حقق انتصارين من مبارياته الثلاث أمام الأهلي والشباب والوحدة، أو خسر منافسوه بعض النقاط.



ويتشابه الحال حيث يبدو "تشيلسي" قريباً جداً من حسم لقب البريميرليج، كما هو حال "يوفنتوس" زعيم إيطاليا، وكذلك "بايرن ميونخ" في البوندزليجا، ولعل جماهير الأندية الثلاثة تشعر بالارتياح؛ لأن المدربين والنجوم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وجنّبوا عشاقهم توتّر الأمتار الأخيرة الذي يستمتع به المحايدون وعشّاق المتعة التي يحفظها التاريخ في ذاكرته.



واحتفظت الكرة الإسبانية بمتعتها من خلال تنافس العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في صراع محموم على لقب انتظره عشاق "الملكي" كثيراً، وهم متمسكون بالصدارة بفارق نقطتين ومباراة مؤجلة، لكنهم يلتقون اليوم خصمهم اللدود في ديربي مدريد، وفي نفس شهر الحصاد يلعبون الكلاسيكو، حيث تتضح معالم اللقب، ولذلك يمكن القول بأن الحسم بيد جماهير البيرنابو.





تغريدة tweet:



وتبقى أعظم وأهم وأغلى بطولات الأندية على الإطلاق "دوري أبطال أوروبا"، معلقة بنتائج مباريات ربع النهائي في "شهر الحصاد"، حيث قررت القرعة أن تجمع الكبار كما توقعت في تغريدة كتبتها قبل القرعة التي وضعت "ريال مدريد" في مواجهة "بايرن ميونخ" في أقوى المواجهات، وبدرجة أقل "يوفنتوس" في صدام مع "برشلونة"، لنخسر بنهاية هذا الشهر فريقين كبيرين، ولعله امتداد لطباع كرة القدم أن تجمع "زيدان" مع أستاذه "أنشيلوتي"، وتمتحن "ديبالا" أمام "ميسي"، لتكون أمنيتي لمسك ختام الموسم الكروي نهائي يجمع "ريال مدريد" مع "يوفنتوس"، رغم صعوبة تحققها، وعلى منصات الأمنيات والحصاد نلتقي.