التشكيك الهلالي

بقلم: عوض الرقعان | Fri, 2017-04-14 21:58

التشكيك الهلالي.. لا أعلم متى.. وكيف ينتهي.. هذا التشكيك باتجاه بطولات الأندية الأخرى.. فبعض زملائنا من إعلام الهلال لديهم رصيد كبير من التشكيك في بطولات الآخرين.. وجاهزون.. على طول الخط.. وربما اختلف السيناريو هذا العام.. بعد أن ضمن نادي الهلال بطولة الدوري الممتاز.. ومن باب التذكير.. في احتراف التشكيك الأزرق في الآخرين هل تذكرون.. ماذا قالوا قبل عامين عن بطولات نادي النصر.. هل تذكرون.. إذ قالوا.. بطولة الدفع الرباعي.. وبطولة دلهوم.. إلى آخر الاتهامات الموجهة لنادٍ عالمي مثل النصر.. ثم ماذا قالوا عن النادي الملكي حينما ظفر ببطولة الدوري العام الماضي، الذي أشاد بأدائه القاصي والداني.. على الصعيدين العربي والخليجي.. وبقيادة تحكيم أجنبي .. هل تذكرون ماذا قالوا.. بطولة ذات العام.. وبصراحة هذا العام اختلف السيناريو بعد أن ضمنوا بطولة الدوري.. وهاهم الآن يزعمون للأسف فكرة مفاوضة لاعب مثل محمد العويس من قبل إدارة الأهلي.. قبل انتهاء عقده من نادي الشباب.. وأن الأهلي خلف هذه المبادرة والركض.. وللأسف غالبيتهم لا يعرفون القانون.. فهل ثمة دليل معتمد من الفيفا.. مثل مكالمة صوتية.. أو تحويل بنكي أو صورة حية بين الطرفين.. وعلى الرغم من ذلك لن نعلق على هدايا محمد كنو.. لاعب الاتفاق.. في ظل رئيس محترم ابن محترم الشاب خالد بن عبد الله الدبل.. والأيام ستكشف المستور.. بل هذا كان عملهم منذ سنوات سابقة.. ولعل حديث الكابتن ياسر القحطاني دليل قاطع حينما قال الكابتن ياسر في لقاء بقناة روتانا خليجية.. تسلمت مبلغًا ماليًّا كبيرًا.. وأنا لم أوقع العقد مع نادي الهلال.. بالنص قال هذه الجملة.. وكنت أستطيع أن أسحب على الهلال.. هل كان الضمير لدى الأخوة من محبي الهلال في إجازة أم ماذا.. والله للمرة الأخيرة أقول لهم وأقول لأحد الوسطاء بيننا.. إن زمن الصحيفتين فقط انتهى.. وبعض مندوبي المناطق انتهى.. وهذا زمن تويتر.. والميديا الجديدة.. وعليكم مجابهة الواقع والاعتراف بالأخطاء واحترام محبي الأندية الأخرى.