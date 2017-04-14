ملخص الأسبوع

بقلم: مساعد العبدلي | Fri, 2017-04-14 22:28

لو تمتع بقية لاعبي فريق النصر هذا الموسم بروح وحماس زميلهم حسن الراهب واحترامه لجماهيرهم، لنجحوا في التغلب على كل السلبيات الفنية أو الإدارية، وأسعدوا جماهيرهم بتحقيق ـ على الأقل ـ بطولة هذا الموسم..

ـ ما حدث من النجم المصري كهربا في مطار الملك خالد الدولي أعتبره مسؤولية إداريي فريق الاتحاد، إذ من المفترض السعي ـ قدر المستطاع ـ لإبعاد اللاعبين عن الاحتكاك المباشر في أماكن التجمعات مثل المطارات؛ لأن المشجع قد يكون خارجاً عن الروح الرياضية، أو ربما مدفوعاً لاستفزاز اللاعب..

ـ أتحدث هنا بشكل عام عن كل اللاعبين والأندية والإداريين.. أبعدوا اللاعبين عن الاحتكاك المباشر بالجماهير بعد المباريات مباشرة..

ـ شخصياً أتمنى أن تبادر إدارة الاتفاق ببيع عقدي اللاعبين محمد كنو وحسن كادش لأعلى عرض ـ إذا كان اللاعبان بالفعل يرغبان في الرحيل عن الاتفاق ـ، وألا تقع في ذات الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الشباب عندما حرمت خزينتها من مبالغ ضخمة كانت ستدخلها، فيما لو باعت عقود عبد المللك الخيبري ومحمد العويس ووليد عبد الله للعروض الأعلى..

ـ لو باعت إدارة الاتفاق عقدي كنو وكادش لأعلى عرض؛ فستكون في وضع مالي أكثر من جيد ليظهر الفريق بمستوى أفضل الموسم المقبل..

ـ يقول صالح المحمدي إنه بعد انتهاء معسكر المنتخب الإعدادي في إيطاليا، قرر حضور معايشة تدريبية مع مدرب فريق روما..

ـ خطوة تستحق الإشارة والإشادة قام بها المحمدي لتطوير نفسه، لكنني أتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بتعويض المحمدي بقيمة تكاليف المعايشة من باب السعي إلى تطوير المدرب الوطني، خاصة أنه ـ أي المحمدي ـ حضر فترة المعايشة على حسابه الخاص..

ـ لا أخفي دهشتي، بل صدمتي من الطريقة التي أعلن بها مركز التحكيم الرياضي حكمه في قضية محمد العويس، عندما أصدر بياناً موجزاً ومختصراً للغاية، تضمن بطلان الاتفاقية بين الأهلي والشباب ورفض العقد المبرم بين اللاعب والأهلي!!

ـ لست هنا معترضاً على قرار مركز التحكيم؛ لأنني لست قانونيًّا، ولم اطلع على وثائق ومستندات القضية، إنما توقعت بياناً مفصلاً مسبباً يشمل حيثيات الحكم، لكن هذا لم يحدث؛ ما أعتبره أمراً لا يبشر بخير تجاه أي قضية يناقشها المركز مستقبلاً..

ـ قلت ذات يوم إن التكريم الحقيقي من مجلس اتحاد الكرة الحالي للمجلس السابق، هو الاعتذار الرسمي عن اتهامات الديون..

ـ ما زلت عند رأيي، وأحيي المجلس السابق على موقفه الثابت في هذا الصدد..

ـ أعلن الأمير مشعل بن سعود عن رغبة رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي الرحيل عن رئاسة النادي مع نهاية الموسم الحالي..

ـ سأكون محايداً تماماً في هذه القضية..

ـ المعارضون للأمير فيصل بن تركي، من حقهم أن يقولوا له قدم استقالتك وارحل وسيتقدم من يخلفك.. أي أن من حقهم القول بأن ليس من حق الأمير مشعل أو الأمير فيصل اشتراط تقدم البديل..

ـ لكن أيضاً في الجهة الأخرى أقول إن من حق الأمير مشعل والأمير فيصل أن يقولا لمن سيتقدم لخلافة كحيلان، إن عليك قبول تحمل ديون النادي..

ـ هكذا تكون الأمور عادلة بين الطرفين..