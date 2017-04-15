غرابة الدوري

بقلم: مساعد العبدلي | Sat, 2017-04-15 21:01

- أكتب هذه المقالة ظهر السبت، قبل أن تبدأ آخر مباريات الجولة 23 من منافسات دوري جميل..

- لا أعلم هل فاز الفتح على الباطن وابتعد مؤقتاً عن خطر الهبوط، أم أن الباطن كسب المباراة واقترب من منطقة الأمان، ورمى الفتح في مخاطر الهبوط، أم أن التعادل فرض نفسه ليبقى الفريقان في دائرة الخطر؟.

- هل فاز النصر على التعاون واستعاد وصافة الترتيب، أم أن التعاون كسب نقاط المباراة أو حتى التعادل وأدخل النصر في موقف صعب؟ قد يجد النصراويون أنفسهم من خلاله في نهاية الدوري في المركز الرابع في سلم الترتيب..

- آخر مباريات البارحة قد تكون الأهم وجمعت الهلال بالأهلي، وفي حال خسارة الأخير فإن الهلال يكون قد توج رسمياً بلقب الدوري، أما التعادل أو فوز الأهلي فيعني أن على الهلاليين الانتظار لجولة أخرى لحسم الدوري رسمياً بعد أن حسموه منطقياً..

- ما تحدثت عنه أعلاه، هو ذات الأمر الذي حدث في كثير من جولات دوري جميل، وهنا أتحدث عن الإثارة ولعبة كراسي الترتيب..

- هناك فارق كبير بين الإثارة وقوة الدوري.. نستطيع كنقاد وجماهير أن نحدد هل الدوري مثير أم لا..

- أما قوة الدوري من عدمها فهو أمر من المفترض أن نترك تحديده للمختصين وأعني الفنيين..

- الدوري السعودي غريب بالفعل يحتاج إلى دراسة فنية عميقة، تكشف لنا سر غرابته التي تظهر في الاختلاف من نسخة لأخرى..

- قبل 4 مواسم حقق الفتح بطولة الدوري وهو القادم من دوري الدرجتين الثانية والأولى، وكان بالفعل يستحق تحقيق اللقب نظير عروضه المتميزة في ذلك الموسم..

- لكن بعد ذلك ماذا حدث للفتح؟ تراجع رهيب حتى بات اليوم يتمسك بأمل ضئيل في البقاء في دوري جميل!!

- في الموسم الذي يليه حقق النصر اللقب وعاد لتكرار الإنجاز محافظاً على اللقب لموسم آخر، واستحق النصر اللقب في الموسمين..

- لكن ماذا حدث للنصر في الموسم الذي تلا الموسمين اللذين حقق فيهما اللقب؟ تراجع النصر للمركز الثامن في سلم الترتيب!!.

- الموسم الماضي حقق الأهلي بجدارة واستحقاق لقب الدوري، لكنه اليوم يتراجع فنياً بشكل لافت، رغم أنه يحتفظ بمعظم عناصر تحقيق اللقب في الموسم الماضي!!.

- غريب ما يحدث في الدوري السعودي على صعيد عدم الثبات الفني من فريق لآخر ومن نسخة لأخرى!!.

- ربما يقول أحدهم إن الأمر يحدث في الدوري الإنجليزي، إذ حقق ليستر سيتي في الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز، بينما ينافس هذا الموسم على بطاقات الهبوط!!.

- ليستر حالة استثنائية في الدوري الإنجليزي لا تحدث في كل قرن إلا مرة واحدة، بينما فرق التنافس على اللقب معروفة وتتبادل المواقع وتحقيق الإنجازات من موسم لآخر، مثلما يحدث في إسبانيا وإيطاليا..

- نحتاج إلى ورش عمل متخصصة تناقش تأرجح المستوى الفني للفرق السعودية، التي جعلت دوري المحترفين هو الآخر يتفاوت من نسخة لأخرى..

- لست هنا بمقلل من أحقية أي فريق يحقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أو أي منجز كروي، بقدر ما أبحث عن إجابة شافية للتفاوت الفني للفرق والمسابقات السعودية من موسم لآخر..