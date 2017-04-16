اللمسة الأخيرة

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2017-04-16 21:05

هناك عناصر أجنبية تصنع الفارق داخل قالب الفريق، والعكس، قد تكون عبئًا على الأداء، تلك الحقيقة تنطبق على أجانب الهلال الأربعة، وتحديداً البرازيلي ليو، الذي يعد أغلى صفقة في الدوري السعودي، ومن الظلم أن يكون هذا اللاعب ضمن صفوف فريق يبحث عن بطولات وأمجاد كبيرة؛ لأن ليس بمقدوره ترجمة الفرص التي يفترض أن تسجل، ناهيك عن عدم قدرته على إحداث الحلول الفردية، وهو الشيء الذي لا يملكه ألبتة.

ـ الهلال أمام الأهلي فعل كل شيء، ولكن كان يفتقد للقدم أو الرأس التي تعرف طريق المرمى، وافتقد الهجوم الأزرق لذلك. عموماً الكرة لا تزال في الملعب، والمنافسون يملكون طموحات متباينة، كل على قدر عزيمته، ومن هذا المنطلق يتعين على المدرب الهلالي الأرجنتيني دياز، تغييب الاختراع؛ لأن التعادل في المواجهات المقبلة أشبه بالخسارة في مثل تلك الظروف، والحسم في بداية المباراة هو المخرج للوصول للمبتغى.

ـ ثمة جانب آخر وضح من خلال المواجهات الأخيرة، أن هناك عناصر تفتقد الطموح، وما أرمي له نواف العابد، الذي لم يكن له بصمة في المكتسبات التي حققها الفريق خلال المنافسات الماضية، وما يقال عن العابد يتجسد في أكثر من لاعب، ومثل تلك النماذج لا يمكن أن تجلب الإنجازات، والحل استقطاب عناصر أجنبية على مستوى عال في مركزي صانع اللعب والآخر مهاجم هداف، ومتى ما تحقق ذلك تلاشى خيال العناصر التي تلعب بمزاج وتضع عشاق فريقها على حافة القلق، كما يحدث لمحبي الهلال الذين خالجهم هذا الشعور ذات مرة في ظل أزمة المزاجية التي يرسمها العابد ومن على شاكلته.

ـ مواجهة الخميس المقبل أمام الشباب، تحتاج إلى تجهيز نفسي قبل رسم الجوانب الفنية التي تتطلب عناصر تحترق من أجل الشعار، وتسجل من أنصاف الفرص، وربما إن وجد الشلهوب وسالم وخربين من البداية قد يعطي الأمر نكهة مختلفة للفريق الأزرق، الذي يملك كل الحلول، ولكنه لا يسجل إلا بالكاد، وهذا قد يضع الفريق في خانة الحرج.

نقاط حرة..

ـ الروح التي يمتلكها لاعب طائرة الهلال خليل حجي يفترض أن تدرس للعابد ورفاقه.

ـ حارس الأهلي المسليم (السمن في العتاقي)، كلما تقدم في السن ارتفع عطاؤه وهذا يؤكد احترافيته.

ـ سالم الدوسري جهد خارق، ولكن يحتاج إلى تدريبات خاصة عندما يدخل منطقة الصندوق، وخروجه أمام الأهلي خطأ فادح.

ـ خربين.. تسرعه وحماسه الزائد يفقداه التركيز.

ـ الحافظ.. عليه أن يتخلى عن ثوب صالح النعيمة، ويلعب حسب قدراته وإمكاناته.

ـ قانون المحلل التحكيمي فودة غريب، حيث يرى أن إعاقة مهاجم الشباب بن يطو أمام الرائد ليست ضربة جزاء، ويبدو أنه يجامل ابن منطقته الحكم فيصل البلوي.

ـ المعلق جعفر الصليح أول من انتقد البرازيلي ليو أمام التعاون، ثم غاب هذا المعلق عن وصف المواجهات التي يكون الأزرق طرفاً فيها.

ـ رئيس الاتحاد باعشن قد يكشف أوراقًا تحرج من كان يسير دفة العميد خلال السنوات الماضية.

ـ تنافس الجيران بين المجمعة وحرمة صنع فريق الفيصلي والفيحاء، والأخير يقترب من الكبار ووجودهما في محيط احتدام سيشعل مقارعة مختلفة.

ـ فريق أحد قد يخسر فرصة الصعود إذا استمر على المنوال الذي يرسمه في المنعطف الأخير من دوري الأولى.

ـ بعد تعرض الوحدة للخسارة الأخيرة من الخليج، عادت التصاريح النارية بين رجالات النادي.

ـ مواجهة الوحدة والفتح في الجولة المقبلة الأقوى، وستحدد بشكل كبير أول المغادرين.

ـ الباطن يرسم عطاء يفوق إمكاناته، وخسارته الأخير أمام الفتح أشعلت الخطوط الخلفية.

** آخر الكلام..

لا مستحيل عند أهل العزيمة.