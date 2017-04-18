الأرقام والإحصائيات لا تكذب

بقلم: خالد بن عبدالله النويصر | Tue, 2017-04-18 21:08

فارق النقاط (27 نقطة) بين متصدر دوري جميل الهلال بـ 57 نقطة وصاحب المركز الخامس فريق نادي الشباب بـ 30 نقطة، وهذا الفارق يدل على أن هناك فوارق فنية كبيرة بين فرق الوسط وفرق المقدمة، ولهذا فإن هذا الأمر لا بد أن تتم دراسته من قبل إدارة التطوير في الاتحاد السعودي لمعرفة الأسباب.

ـ لغة الأرقام والإحصائيات لا تكذب ولهذا يجب ألا تمر هذه الأرقام مرور الكرام، خاصة إذا أردنا لكرة القدم السعودية أن تتطور وتلحق بركب الدول المتقدمة في مجال كرة القدم؛ لأننا نمتلك البنية التحتية والملاعب الجيدة والمواهب التي تحتاج إلى عناية واهتمام منذ سن مبكرة.

ـ الغريب في دوري جميل أن الفريق الشبابي غاب عن الانتصارات لمدة ست جولات وعاد لنغمة الفوز في الجولة الـ 22 بعد فوزه على فريق نادي الوحدة ولم يتقدم عليه أحد من فرق الأندية الأخرى وظل في المركز الخامس كما هو، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة للنقاد الرياضيين والمختصين بالتطوير.

ـ أصبحت الإحصائيات والأرقام متوافرة بشكل رائع ومتاحة للجميع بعد كل جولة في دوري جميل بفضل من الله ومن ثم تقدم التقنية الحديثة واهتمام وسائل الإعلام الرياضية المختلفة ولم يتبق لنا إلا أن نعرف أن نحول هذه الأرقام على أرض الواقع لنرفع من المستوى الفني للاعب كمثال (كم كيلو جرى أثناء المباراة وكم الوقت الذي بقيت فيه الكرة داخل الملعب في كل مباراة) وغيرها من الإحصائيات المهمة التي أتمنى أن تكون محل عناية واهتمام إدارة التطوير في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

نقاط رياضيــة

ـ فرق النقاط الكبير بين الهلال والشباب لا يعني أن الليث سيكون صيداً سهلاً للفريق الهلالي في المباراة القادمة بينهما.

ـ فريق نادي الشباب فرصته قوية للعودة للأضواء من خلال فوزه في مباراته القادمة مع شقيقه فريق الهلال أو تقديمه لمستوى رائع وجيد معه.

ـ نادي الهلال محظوظ برئيس ناديه الأمير نواف بن سعد لما يتميز به من الحكمة والعقل وقيادته لدفة النادي بأسلوب رائع وراقٍ جداً وكذلك بوجود مدير الفريق فهد المفرج الذي يعتبر من أفضل مدراء الكرة في أنديتنا.

ـ فريق نادي النصر ترتيبه الثاني في سلم الدوري ولا يزال يقدم مستويات جيدة رغم العقبات والمطبات التي وقع فيها الأصفر البراق، وهذا الأمر يعد مؤشراً إيجابياً لإدارة وجمهور النادي.

دعاء

انتقل إلى رحمة الله قبل يومين مدرب نادي الشباب السابق لفريق الكاراتيه الكابتن فكري، الذي كان مثالاً للأدب والأخلاق الفاضلة (اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله) واللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة مع الأبرار.