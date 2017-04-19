كلاتنبيرج خبير حلول أم علاج مسكن؟

بقلم: مساعد العبدلي | Wed, 2017-04-19 20:46

- أكتب هذه الأسطر ظهر الأربعاء وحتى موعد إرسال المقالة لم يصدر عن اتحاد كرة القدم ما يفيد رسمياً بتعيين الدولي فهد المرداسي، لقيادة لقاء الشباب والهلال مساء غدٍ الجمعة..

- ولم يصدر كذلك تأكيد أو نفي من اتحاد الكرة بشأن ما أثير إعلامياً عن اعتذار المرداسي عن قيادة المباراة لظروف صحية!!.

- ولم يصدر رسمياً عن اتحاد الكرة ما يؤكد أو ينفي تكليف الإنجليزي كلاتنبيرج بقيادة اللقاء!!.

- عدم صدور أي خبر رسمي حيال هذا الأمر يجعله ـ أي الموضوع ـ متاحاً لاجتهادات الجميع ـ جماهير وإعلامًا ـ ومن حق كل منتمٍ للوسط الكروي السعودي، أن يقول رأيه حيال موضوع قيادة لقاء الشباب والهلال تحكيمياً..

- شخصياً أذهب مع خبر اعتذار المرداسي وأراه ـ من وجهة نظري الشخصية ـ هو الأقرب للحقيقة، لكنني لا أتفق مع ما أثير بأنه اعتذر لتعرضه لوعكة صحية، بل أعتقد أنه اعتذر تجنباً للإحراج؛ كون المباراة حاسمة وقد يحسم من خلالها الهلال رسمياً لقب الدوري، ولا يريد المرداسي أن يكون عرضة للانتقاد والتجريح من أي طرف..

- لو قاد المرداسي اللقاء وفاز الهلال بجدارة واستحقاق، سيكون المرداسي تحت ضغط وهجوم، (وربما شتيمة) غير الهلاليين، وأنه جامل الهلال..

- ولو خسر الهلال لتفوق شبابي، فإن المرداسي أيضاً لن يسلم من ضغط وهجوم، (وربما شتيمة) بعض الهلاليين واتهامه بأنه تعمد حرمان الهلال من حسم الدوري..

- هذه حقيقة مجتمعنا الرياضي وتحديداً الكروي، ولو كان طرفا اللقاء خلاف الهلال والشباب والحكم ليس المرداسي، قد تحدث ذات الأمور التي تحدثت عنها وتوقعتها؛ لأن أغلبية المجتمع الكروي تأسس على عدم قبول فوز هذا الفريق أو خسارة ذاك!!.

- ربما هناك من يسأل: لماذا استبعدت أن تكون الوعكة الصحية هي سبب اعتذار المرداسي؟.

- الجواب ببساطة، هو أن المرداسي اعتذر ـ إذا كان خبر اعتذاره صحيحاً ـ قبل موعد اللقاء بخمسة أيام، وأعتقد أنها فترة زمنية طويلة كافية لتحديد قدرته على التعافي وقيادة المباراة، أو الاعتذار عنها لاحقاً.. بمعنى أنه إذا كان بالفعل قد اعتذر لظروفه الصحية، فيكون قد اعتذر في وقت مبكر للغاية!!.

- لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن المرداسي لديه فرصة كبيرة جداً للظهور في مونديال روسيا 2018 ولا يريد التفريط في هذه الفرصة التاريخية، التي تأتي في مشواره التحكيمي مرة واحدة؛ بسبب خطأ واحد قد يحدث في لقاء الهلال والشباب الحاسم..

- أواصل افتراض أن خبر اعتذار المرداسي صحيح، وأن كلاتنبيرج أنقذ الموقف وسيتولى قيادة المباراة. وأطرح سؤالاً: هل سيقوم الخبير الإنجليزي بقيادة أي مباراة يعتذر عنها أي حكم سعودي؟!

- هل سيكون دور كلاتنبيرج القيام بدور حكم الطوارئ؟!.

- على كلاتينبيرج أن يعلم جيداً أن هذه المشكلة التي تواجهه اليوم هي إحدى مشاكل التحكيم السعودي المتعددة التي من أجل حلها تم التعاقد معه، وعليه أن يدرس جيداً كيفية حلها بشكل نهائي..

- لا أعتقد أن قيادته للمباراة يمثل حلاً، خصوصاً أن التعاقد معه أصلاً قد أثار أسئلة عديدة من الكثيرين من المنتمين للوسط الكروي السعودي..

- كان بإمكان اتحاد الكرة ـ وعبر كلاتنبيرج ـ استقطاب طاقم حكام أجانب للمباراة على حساب اتحاد الكرة حتى لو خلال 5 أيام حلاً للمشكلة، وتفادياً لأي مواضيع قد تثار لو قاد الخبير الإنجليزي المباراة..

- من وجهة نظر شخصية، أرى أن تكليف كلاتنبيرج بقيادة المباراة ـ إذا صحت الأنباء ـ يمثل علاجاً مسكناً لقضايا مستديمة، وليس حلاً جذرياً..

- ننتظر من الخبير الإنجليزي ومن تعاقد معه، أن يبحثوا عن حلول جذرية لمشاكل التحكيم السعودية التي ـ من وجهة نظر شخصية ـ لا أراها تتعلق بمستوى الحكم السعودي ـ فهو متميز للغاية ـ إنما بما يدور خارج الملعب من قبل أندية النفوذ!! ومن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين..