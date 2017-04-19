دوري وبس

بقلم: د.تركي العواد | Wed, 2017-04-19 20:46

يأمل جمهور الهلال في حسم الدوري الليلة، بعد أن فشل الفريق في مهمته الجولة الماضية. كان بإمكان الهلال إنهاء الأمور أمام الأهلي، ولكن المسيليم وقف بإصرار وعناد، وقدم أجمل مبارياته على الإطلاق.

يبدو أن الأمور محسومة للهلال، ولكن الأهم أن تبقى شهية الفريق مفتوحة ويضم كأس الملك للدوري.

الأندية التي تنافس الهلال اليوم تعاني بشكل واضح، وهو ما يجعل الفرصة مواتية لسيطرة الهلال على البطولات لسنوات عديدة وأزمنة مديدة.

إذا ما أراد الهلال مواصلة حصد الألقاب، فيجب عليه أن يحرص على الاستقرار الإداري والفني. فاستمرار دياز أمر مهم لتوفير الاستقرار الفني المطلوب؛ فالمدرب نجح رغم أنه تسلم الفريق في الربع الثاني من الموسم. أرقامه في الدوري رائعة، وكذلك في البطولة الآسيوية. أعرف أن جمهور الهلال لديه ملاحظات على المدرب، ولكنها تبقى بسيطة ويمكن تلافيها الموسم القادم.

استمرار الإدارة سيكون شيئًا رائعًا للفريق؛ فطريقة الأمير نواف في التعاطي مع المشاكل هذا الموسم كانت استثنائية. لم يصعد القضايا ولم يلعب دور الضحية، بل ركز على فريقه وحدد أهدافه بدقة فكان له ما أراد. أيضًا المفرج يجب أن يبقى؛ فخلطة الانتصار يجب ألا تتغير.

اللاعبون الأجانب هم الشيء الوحيد الذي أتمنى أن يتغير في هلال الموسم القادم. أتمنى أن يستمر إدواردو وميلسي فقط، أما ليو وخربين فأتمنى أن يستبدلهما دياز بمهاجمين صريحين من نوعية السومة وجيان وبنغورا. خسر الهلال عدة بطولات خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب عدم وجود مهاجم يترجم الكم الهائل من الفرص السهلة أمام المرمى. إذا حل الهلال مشكلة رأس الحربة فستكون هزيمته صعبة جدًّا.

يجب أن يتعلم الهلال من أخطاء النصر والأهلي خلال المواسم الماضية؛ فالنصر كان بإمكانه احتكار البطولات عدة سنوات لو حافظ على العبقري كارينيو بعد أن حقق له بطولة الدوري وكأس ولي العهد.

الأهلي هو الآخر تغير كثيرًا بعد أن حقق الدوري والكأس؛ ما صعب عليه مواصلة حصد البطولات.