ساعات!!

بقلم: حمود السلوة | Thu, 2017-04-20 21:25

ـ ساعات أقول: إن دوري جميل حسم لمصلحة الهلال.. وساعات أقول: من غير المنطق والعقل أن يعجز الهلال عن كسب نقطتين من الـ ٩ نقاط المتبقية له في الدوري.

ـ ساعات أقول: إن مدرب الأهلي جروس لا يستطيع أن يقدم أكثر مما قدم للأهلي خلال فترة عمله مع الأهلي، وساعات أقول: يظل القرار قرار الأهلاويين.. والقناعات قناعات الأهلاويين باستمرار جروس أو برحيله.

ـ ساعات أحس أن الزمن قاسٍ ولا يمكن يلين، وساعات أحس أن النجم الكبير محمد نور باسمه وتاريخه وإخلاصه ونجوميته مع المنتخبات الوطنية وأندية الاتحاد والنصر أكبر بكثير من أن يقام له حفل أقل من قيمته الفنية والجماهيرية لولا لوائح وأنظمة "الفيفا".

ـ ساعات أحس أن العمل الضخم والكبير الذي يحاصر الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي، أكبر من طاقته ووقته وجهده.. وساعات أقول: ألم أطرح لكم مشروع "الأمناء المساعدين" للأمين العام للتخفيف من ضخامة العمل المرهق والكبير، حتى في فترة الأمين العام السابق أحمد الخميس؟.

ـ ساعات أقول: "كان الله في عون المهندس حاتم باعشن"، رئيس نادي الاتحاد المكلف، بكل ما يحاصره من مشاكل وصعوبات وظروف إدارية ومالية صعبة جدًّا.. وساعات أثمن لهذا الرجل الشجاع والمخلص والمهذب قبوله لكل التحديات وروح التضحية من أجل النادي العميد.

ـ ساعات أشعر بحماس ورغبة رئيس اتحاد الكرة الدكتور عادل عزت من خلال مشروعه الانتخابي وطرحه جملة من المبادرات التي تصب في مصلحة "المدربين الوطنيين"، التي كان منها إشهار رابطة المدربين الوطنيين.. وساعات أشعر بثقة كبيرة بأن الرجل من موقعه القيادي يستطيع أن يحقق هذا الوعد الحلم!! لكنه لم يتوقع حجم العمل المطلوب وحجم المشكلات التي واجهت الاتحاد المنتخب الجديد مع بداية فترة عمله.

ـ ساعات أقول: إن إدخال تقنيات الفيديو المساعد للحكم خطوة رائعة وممتازة.. وساعات أقول: إن هذا المشروع لا يشكل أولوية للحكام، تسبق الإيفاء بتسليمهم لمستحقاتهم المادية المتأخرة من سنوات.

ـ ساعات أقول: إن انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد القادم ستتم وفق تطبيقات وأنظمة إلكترونية.. وساعات أقول: قد لا تتوفر ضمانات الحماية الآمنة إلكترونيًّا من العبث والتزوير والتخريب والاختراق والتشويش على مسار الانتخابات!!.

ـ ساعات أشعر بسعادة غامرة وأنا أرى 8 مدربين وطنيين في مراحلهم النهائية "المعايشة"؛ للحصول على رخصة التدريب الدولية فئة "البرو"، للمحترفين لينضموا لزملائهم الـ 5 الذين سبقوهم في الحصول على هذه الرخصة التدريبية الدولية.. صالح المطلق.. سمير هلال.. حمود الصيعري.. عمر باخشوين.. نايف العنزي!!.

وساعات أشعر بوجوب تكريم هؤلاء المدربين الوطنيين من قبل اتحاد كرة القدم، بدفع تكاليف هؤلاء المدربين الوطنيين الـ8 والتي سيدفعونها من جيوبهم الخاصة، التي قيمتها 120 ألف ريال بواقع 15 ألف ريال تكلفة كل مدرب!!